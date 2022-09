Bror vandt 'Paradise' - Nu vil hun gentage succesen

Frederikke Marciniak er en af de nye deltagere i den kommende sæson 'Paradise'. Men du kender hende måske allerede fra DR-serien 'Et helt menneske'. Serien handler om hendes transformation, og om at gå fra den drengekrop, hun er født i, til at blive den kvinde hun føler sig som og dermed hendes sande jeg.

Men nu skal hun altså prøve lykken i programmet 'Paradise', som er det nye navn til det kendte realityprogram 'Paradise Hotel'.

Men inden hun drog mod Mexico, fik hun nogle gode råd med på vejen af en særdeles kyndig rådgiver. Hendes bror, Anders Meyer, vandt nemlig 'Paradise Hotel' tilbage i 2015 sammen med partneren Monique Von Appen.

- Han har givet mig nogle råd, det er klart, fortæller Frederikke til Ekstra Bladet.

Hun fortsætter.

- Han sagde til mig, at jeg skulle være mig selv og ikke tænke for meget over tingene. Så ville folk elske mig, for den jeg er.

Annonce:

Det var også på grund af Anders' oplevelse med programmet, at Frederikke overhovedet meldte sig.

- Han var min inspiration til at ville tage afsted. Han var rigtig glad for, han gjorde det dengang.

Vinderne af den første sæson 'Paradise', Zilas og Louise. Foto: Emil Agerskov

Vil gerne snyde folk

Frederikke er ikke bleg for at gøre det, der skal til, for at komme langt i programmet, fortæller hun til Ekstra Bladet. Men hun har fokus på, at kunne stå ved sig selv.

- Jeg vil gøre alt hvad jeg kan, for at komme så langt som muligt. Også snyde folk, hvis det er det, men jeg vil ikke bare såre folk for at gøre det, jeg vil kunne se mig selv i øjnene.

Også her har broren inspireret hende. Anders Meyer var nemlig ikke en af de deltagere, som kom hjem med en række skandaler efter sig. Og netop det håber Frederikke også at opnå.

- Jeg vil gerne gå lidt i hans fodspor, og bare være ordentlig og mig selv, siger hun og fortsætter:

- Og selvfølgelig gå hele vejen forhåbentlig.

Annonce:

Frederikke fortæller, at hendes bror brugte en del af hans præmiere-penge på at afbetale på noget gæld, og så gemte han også en del. Men det er ikke det, pengene skal bruges på, hvis hun vinder.

- Jeg vil gerne have lavet en FFS, hedder det. Det står for 'facial feminization surgery'. Det er en operation, hvor man får lavet nogle mere feminine træk i ansigtet. Det ville gøre meget for min selvforståelse.

Olivia Salo og Emil Olsen er igen værter på den kommende sæson 'Paradise'. Foto:Emil Agerskov

Tilmeldte sig efter operation

Frederikke fik foretaget sin kønsskifteoperation i januar i år, og dagen efter så hun at programmet søgte nye deltagere. Og det var netop den nyfundne selvtillid, der gav hende det sidste skub, fortæller hun.

- Jeg var bare sådan 'nu er det nu', 'new year, new me'. Jeg skal leve, som den kvinde jeg altid har været nu, siger hun.

- Jeg så ligesom mig selv ligge dernede, og være i en bikini for første gang, og være positiv omkring det. Og så søgte jeg bare.

Hun fortæller desuden, at hun også var mere tryg ved at ansøge som deltager, fordi programmet har skiftet format.

Annonce:

Blandt andet forsøger programmet nu at distancere sig selv fra de ting, som programmet før har været kritiseret for at fokusere på. B.l.a. deltagernes udseende og dramaet imellem deltagerne.

- Det nye format, gjorde mig mere tryg, fordi det virkede til, at der var stor fokus på mangfoldighed.



Viaplay, som sender 'Paradise', har endnu ikke afsløret premieredatoen for den kommende sæson.