Bruger 22.200 kroner på cigaretter

- Mor, jeg skal fortælle dig noget. Jeg har meldt dig til 'Luksusfælden', lyder det fra Tines datter, Naya, der er træt af at skulle låne penge til sin mor.

Tine, der bor sammen med sine to børn i Valby, har nemlig svært ved at få pengene til at række hver måned.

Hun har hang til de nemme løsninger, og hun må derfor ofte spørge sin datter om hjælp for at kunne finansiere sit store forbrug af fastfood, sodavand og sidst, men ikke mindst cigaretter.

For sidstnævnte bruger Tine nemlig ikke mindre end 19.300 kroner på om året. Men ikke nok med det, så betaler hun også for sin søns rygevaner, hvorfor beløbet ender på svimlende 22.200 kroner.

Tine og datteren Naya bliver begge overraskede, da de finder ud af, at Tine har overført flere penge til sin datter, end hun har lånt. Foto: Nent Group Danmark

Overrasker

Naya mener, at hun støtter sin mor økonomisk, hvilket forhindrer hende i at flytte hjemmefra.

Men virkeligheden overrasker dem begge. For faktisk har Tine overført flere penge til sin datter, end hun har lånt.

'Luksusfældens' eksperter Louise Fredbo-Nielsen og Kenneth Hansen er derfor sat på den svære opgave at hjælpe Tine med sin dårlige økonomi, der flyder sammen med datterens, og hvordan hun skal få den samlede gæld på 958.000 kroner ud af verden.

Eksperten Kenneth Hansen kalder det uansvarligt at have penge stående på sin konto, og det er der flere gode grunde til.

