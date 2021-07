Bruger svimlende beløb på udseendet hver måned

Amanda Saschas dyre vaner

Over for Ekstra Bladet fortæller Amanda Sascha, hvor mange penge hun bruger om måneden på at se godt ud:

Negle og vipper - 2300 kroner

Laserbehandling på hele kroppen - 3000 kroner

Ansigtsbehandling - 1200 kroner

Hårpleje, farvning og exstensions - 4000 kroner

Massage - 800 kroner

Fodbehandling - 350 kroner

Det svarer til 11.650 kroner hver måned.