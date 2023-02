Brugerne gad den ikke: Netflix dropper funktion

'Overrask mig'-knappen blev introduceret så sent som i 2021 for at gøre streamingvalget nemmere for brugerne. Men modtagelsen har ikke været som håbet

Den blev indført som en hjælp til de brugere, som ikke rigtig kunne finde ud af, hvad de ville se.

Man skulle bare trykke på en slags shufffle-knap - så foreslog Netflix selv noget til brugeren, som tjenesten tænkte, at brugeren ville kunne lide.

Men i sidste ende var det Netflix Inc. selv, der ikke gad at se på deres egen knap.

Det må være konklusionen, efter at streaminggiganten efter få år har droppet den famøse 'Overrask mig'-funktion.

Her kunne man altså trykke og få Netflix til at foreslå noget til brugeren blandt Netflix' tusindvis af titler.

Men nu er 'Overrask mig'-funktionen droppet som tilbud efter ganske få år på grund af relativt lave tal i forhold til, hvor mange abonnenter der rent faktisk benyttede sig af funktionen, siger en talskvinde for Netflix.

Det skriver Wall Street Journal.

Fokuserer på brugeroplevelsen

Men hvorfor gad brugerne ikke rigtig 'Overrask mig'-knappen?

Det skyldes primært, at Netflix Iinc. fandt ud af, at Netflix-brugerne har en tendens til at gå ind på streamingtjenesten for at se en specifik serie, film eller genre, og det underminerer 'Overrask mig'-funktionens nødvendighed, siger talskvinden til Wall Street Journal.

Hun påpeger, at man dog hos Netflix vil fortsætte med at udforske mulighederne for at give de mange abonnenter så gode muligheder som muligt i forhold til udvælgelsen af, hvad de ønsker at se, lyder det i erklæringen.

Netflix har i de senere år fokuseret mere og mere på oplevelsen for eksisterende brugere, hvor man tidligere havde en tendens til at bruge flest kræfter på at hive nye kunder ind i folden.