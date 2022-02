Brugte 4000 kroner på smøger og cola: Alt er ændret

- Det er jo pinligt.

Sådan lød det fra 42-årige Marianne fra Aalborg, da eksperterne afslørede, at deltageren månedligt kastede knap 4000 kroner efter smøger og cola, mens hendes mor og far betalte mad og regninger, og hendes samlede gæld voksede.

Men det er alt sammen fortid nu, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Marianne har nemlig taget skeen i den anden hånd: Hun er flyttet i en billigere bolig, har droppet smøgerne og colaen, og så har hun ikke lånt en krone af familien siden.

- Det går megagodt, og jeg holder budgettet. Jeg drikker lidt (Cola, red.) engang i mellem i weekenden. Men ikke i hverdagen. Det er sket, at jeg er faldet i et par gange med cigaretterne, det skal jeg da være ærlig og erkende, men ellers holder jeg den, fortæller Marianne.

Deltagerens flid udløste da også stor ros fra eksperterne, inden de sagde farvel. Og efter programmet har Marianne stålsat forsøgt at holde den rene linje og klare sig selv. Og selvom der har været bump på vejen, er det lykkedes hende at holde sig inden for de rammer, der blev givet.

- Jeg har knoklet som en hest for at få penge til at betale det hele af, og jeg har også fået betalt noget af før tid, siger den 42-årige aalborgenser.

Marianne har dog ikke fået betalt af til sine forældre endnu, for det vil de ikke tillade, fortæller Marianne og tilføjer, at moderens eneste kommentar, til at Marianne ikke længere har brug for hendes penge, lød:

- Nu bliver jeg jo rig.

Det kom som et chok, da eksperterne afslørede Mariannes vanvittige overforbrug af cola og smøger. Foto: NENT Group Denmark

Bedre livskvalitet

Selvom hun i dag står på egne ben, fremkalder det stadig røde kinder hos den tidligere 'Luksusfælden'-deltager, at hun har været så økonomisk afhængig af sine forældre. Marianne er nemlig selv mor til to døtre på 11 og 18 år.

- Hvad ville du sige til din egen voksne datter, hvis det havde været hende i dit sted?

- Jeg ville da hjælpe hende, det jeg kunne, men jeg ville stadigvæk prøve at forklare hende vigtigheden af at tjene sine egne penge og kunne klare sig selv - og hvad det egentlig har af betydning for ens egen livskvalitet, forklarer Marianne, inden hun skynder sig at tilføje, at datteren heldigvis er meget klogere end sin mor, når det kommer til penge.

Det at have lært at kunne tage vare på sig selv og ikke mindst ansvar for sin økonomi har uden tvivl forbedret Mariannes livskvalitet.

Derfor er hun også glad for at have medvirket i programmet, så hun kunne få den nødvendige hjælp fra de økonomiske eksperter.

