Brugte 46.000 på luksus: - Det bedste siden jeg blev clean

Tirsdag aften kunne man se den tidligere jetsetter Mette få hjælp til at overkomme sin milliongæld af 'Luksusfælden's eksperter i sæsonpremieren på det populære TV3-program.

Mette arvede ti millioner kroner som ung, som inden længe fik ben at gå på, og til sidst havnede hun som hjemløs i København.

Den vilde livsstil og hendes massive forbrug betød, at Mette og eksperterne i programmet stod overfor en gæld på næsten 1,6 millioner kroner.

Ekstra Bladet har talt med Mette der fortæller, at det fortsat går godt, efter programmet blev optaget i december 2020. Efter at eksperterne hjalp hende med at få overblik over den store gæld, har hun fortsat det hårde arbejde med at betale af på den. Mette kan også se frem til, at hun i april, har været clean i to år.

Fra millionær til hjemløs: Her har du set hende før

Mette siger til Ekstra Bladet, at hun allerede som 17-årig flyttede til London, hvilket var starten på hendes luksusliv, og selvom der også dengang blev brugt mange penge, er det faktisk ikke der, gælden kommer fra.

- Meget af det skete jo ikke, dengang jeg boede i London, men jeg har samlet mange af de dyre vaner op dengang, siger hun.

Hun forklarer gælden, der hobede sig op, med, at hun i 2004 arvede 10 millioner af en ven. Straks efter købte hun et hus, men pengene lod vente på sig, hvilket var starten på de mange forbrugslån.

'Luksusfælden' i aften: Amok på stoffer

Dyrt at blive smidt på gaden

Inden Mette blev smidt på gaden, havde hun været i gældsrådgivning flere gange og gjorde klar til at indgive gældssanering, men det faldt igennem, da Mette faldt tilbage i sit misbrug.

Det kostede hende 150.000 kroner at blive smidt ud af sin lejlighed, og mens hun som hjemløs boede i Istedgade, fik hendes gæld lov til at bygge sig endnu mere op.

Vanvittig gæld i 'Luksusfælden': - Du kan blive anholdt når som helst

I programmet lykkes eksperterne med at hente næsten 500.000 kroner på Mettes milliongæld, og hun er glad for, at hun tog beslutningen om at deltage i 'Luksusfælden'.

- Det var hårdt, men jeg vidste godt hvad jeg gik indtil. Det er det bedste, der er sket, siden jeg blev clean, siger hun.