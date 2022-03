Brutal film: - Jeg blev tortureret

Alle ved, at Marilyn Manson er et sadistisk monster. Men det er Brian Warner også.

I hvert fald hvis man skal tro skuespilleren Evan Rachel Wood, og hun fremstår overvejende troværdig, når hun blotlægger sit mareridtsagtige forhold til manden bag rockstjernens makeup i den todelte dokumentar ’Phoenix Rising’.

Som en naiv og usikker teenager fra North Carolina mødte hun i 2005 den knap tyve år ældre Manson til en fest i Los Angeles, og ifølge Wood groomede det fordærvede rockikon hende ind i en syg verden af stoffer, absint samt både psykiske og fysiske overgreb.

Skuespilleren hævder, hun blev voldtaget af Manson foran kameraet, da de i 2007 filmede videoen til hittet ’Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand)’.

Senere i deres omkring fem år lange relation torturerede sangeren hende angiveligt med elektrisk stød i kønsdelene, og Wood, der er jødisk, forklarer, at hun blev mishandlet med en pisk fra nazitiden.

Svælgende i smerte

Det er en grufuld historie, men den fortælles så omstændeligt, overamerikansk og svælgende i smerte, at de store følelser sjældent bliver nærværende.

Woods evner som skuespiller bliver også problematiske, for flere scener balancerer på den forkerte side af skellet mellem autenticitet og iscenesættelse.

Evan Rachel Wood og Marilyn Manson anno 2007. Foto: Eric Charbonneau/Wireimage/Getty Images

Anklagerne mod Manson er stærke, men det er filmen kun i glimt. Ikke mindst når Wood møder andre ofre for entertainerens påståede ugerninger.

- Det er som at finde ud af, man har datet en seriemorder, udbryder hun.

I henhold til californisk lov er Woods beskyldninger mod Manson forældede, så hun har hidtil ikke haft succes med at slæbe ham for retten.

Skuespilleren forsøger delvist at få ’Phoenix Rising’ til at handle om sin kamp for at udvide tidsrammen for lignende forbrydelser, men dokumentaren føles grundlæggende som et inderligt hævntogt mod et uhyre, der har traumatiseret hende for evigt.

Både Manson og Warner skal ødelægges. Man forstår Woods hensigt.