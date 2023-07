Bryder fuldstændig sammen: Derfor reagerer han sådan

I torsdagens afsnit af 'Bachelorette' går den ikke længere for bejleren Morten. Nu forklarer han sin reaktion på afvisningen

Der skal to til tango.

Og nu ville Mette ikke danse med Morten mere.

Sådan forklarer Morten Damstoft sit exit i TV 2-programmet 'Bachelorette', da Ekstra Bladet taler med bejleren om torsdagens afsnit.

- Jeg har aldrig været så tæt på at besvime før, som jeg var til den ceremoni. Jeg var skidehamrende nervøs.

Han forklarer, at han ikke havde regnet med at få tilbudt en af roserne, men naturligvis havde håbet på at være en af de heldige, der kunne få en 24-timers date dagene efter.

- I momentet er jeg da selvfølgelig uforstående, fordi Mette er så god til at få en til at føle sig speciel og føle sig set. Men jeg forstår hende godt, siger han.

- Men jeg ville selvfølgelig gerne have haft flere dates med hende.

Ikke som det ser ud

I programmet er det en noget bitter og ærgerlig Morten, man ser gå ned foran Mette, da han netop er blevet fravalgt.

- Jeg er på det her tidspunkt så meget i mine følelsers vold, at jeg bare er mundlam, siger han.

- Jeg reagerer lidt, som jeg ville gøre, hvis jeg havde tabt en fodboldkamp ude i haven til min storebror.

Dog fortæller Morten også, at han er ærgerlig over, at man ikke ser ham sige farvel til sine med-bejlere, da han føler, det medvirker til en mere kynisk afsked, end det egentlig var.

- De to andres afsked er med i programmet, og min er ikke. Det er jeg lidt ked af, for jeg stod også og gav drengene en kærlighedserklæring, men det ser ud, som om jeg bare gik sur væk, fordi jeg blev fravalgt. Og sådan var det altså ikke.

Brød sammen

Inden Morten blev sendt helt ud af villaen, skulle han i noget tid efter rose-ceremonien vente på, at der var plads til et interview med ham.

Og i den ventetid går det op for ham, hvad der lige er sket.

- Og så bryder jeg bare fuldstændig sammen inde i det rum, siger han og uddyber:

- Jeg er blevet såret før, og det her er det tætteste, jeg er kommet på at have det sådan siden dengang. Derfor bliver man da ked af det.

Hvem Mette Sommer og Julie Kriegler ender med at tilbyde den allersidste rose, kan du følge med i på TV 2 Echo eller TV 2 Play i næste uge.

