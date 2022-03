Bryder sammen: Færdig i 'X Factor'

Femte liveshow blev det sidste for Maria Ranum, der var meget rørt over, at hun skulle forlade konkurrencen

Så gik den ikke længere.

Fredagens femte liveshow blev noget overraskende det sidste for Maria Ranum.

Her stod hun i farezonen mod Martin Jensens solist Mille Bergholtz.

Kwamie Liv endte derfor med at stå med den endelige beslutning og sendte i sidste ende Maria Ranum hjem.

- Maria, du har gjort det fantastisk. Du skal ud i verden og lave den musik, du selv gerne vil lave, lød det fra Kwamie, inden hun sendte Maria Ranum hjem.

- Det er ikke et rigtigt valg det her. I fortjente begge at være her, lød det videre fra dommeren.

Foto: Jonas Olufson

'Tusind tak'

Maria Ranum kunne ikke holde tårerne tilbage, da det stod klart, at hun måtte forlade programmet.

- Jeg vil sige tusind tak for dig. Din vanvittige musikalitet og din koncentration omkring det, lød det fra Blachman til sin solist, der var opløst af tårer.

- Vi går glip af en fed semifinale, men sådan er det, sagde Blachman videre.

Mille var lettet, da det stod klart, at hun overlevede i 'X Factor'. Foto: Jonas Olufson

Maria Ranum lagde da heller ikke skjul på, at hun var skuffet.

- Jeg er skuffet, for jeg ville gerne have sunget de næste sange, lød det fra solisten, der altså nu har forladt 'X Factor' lige inden semifinalen.

Har det ikke godt

Da Ekstra Bladet mødte hende umiddelbart efter afgørelsen, måtte hun da også tage en pause, fordi tårerne pressede sig på.

- Jeg har det ikke særlig godt. Jeg vil helst ikke have, at denne oplevelse skal stoppe, for det fylder rigtig meget, og det er rigtig lærerigt. Jeg kommer til at savne folk rigtig meget, for det har været sindssygt lærerigt, lyder det fra Maria Ranum, inden hun knækker sammen i tårer.

- Jeg er mega ked af det, for jeg ville gerne have sunget i næste uge. Jeg skulle have vist noget mere crazy teknik, så det er virkelig ærgerligt, at jeg ikke får lov til det. Det irriterer mig. Det er øv, siger hun videre.

- Havde du set den komme? Du har jo ikke været i farezonen før?

- Ja, jeg havde set den komme, for i denne her uge havde jeg en dårlig mavefornemmelse. Jeg er vild med Dizzy Mizz Lizzy, men jeg synes ikke, sangen gav mig nok. Det var ærgerligt, men vi havde svært ved at finde en sang og fandt den først om tirsdagen. Så det har været den mest pressede uge, lød det fra Maria, der understregede, at hun slet ikke er færdig med at lave musik endnu.

Foto: Jonas Olufson

Kári, der ellers af bookmakerne var dømt ude, klarede sig således direkte videre til semifinalen - til stor overraskelse for ham selv og mentoren, Martin Jensen.

Maria Ranum var dog ikke så overrasket.

- Vi er jo alle ret tætte, og det er nogle nye, der ryger i farezonen hver uge. Så jeg har ondt af folk, der stemmer på os, for det er svært. Kári er bare virkelig sød. Alle er virkelig dygtige. Men han er også sindssygt sød, så alle kan mærke, at han er et godt menneske.

- Det giver også noget. Så jeg forstår godt, at han er videre.