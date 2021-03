Bryder sammen for åben skærm: Fuld af fugt og skimmelsvamp

Det dansk-amerikanske ægtepar har ladet 'Boligkøb i blinde'-eksperterne købe et hus for dem, men tilstanden af huset bringer tårerne frem

I onsdagens afsnit af 'Boligkøb i blinde' skal eksperterne købe et hus til det dansk-amerikanske ægtepar Katja og Max i Hørning, men ønskerne er mange, hvilket gør det svært for eksperterne at finde et hus til dem.

Det lykkedes dog i sidste ende, og Katja og Max er meget glade, da eksperten Tobias Edlev Nielsen meddeler, at der er blevet købt hus.

Glæden varer dog ikke længe.

Allerede da de står i entreen til det nye hus, forsvinder smilet hos parret, der står i et brunt, indelukket og gammelt hus, langtfra den moderne vision, parret havde om deres fremtidige hjem.

- Jeg fik sådan en følelse af, at jeg vil gerne hjem, men ikke 'her' hjem, siger Katja om førstehåndsindtrykket af det nye hus, eksperterne lige har brugt 1,8 millioner på.

Manden i familien, Max, er bestemt heller ikke imponeret over huset.

- Det er et gammelt, dårligt møghus, konstaterer han.

Færdig i tv-program: - De valgte en anden

Fuld af fugt

Men det bliver kun værre, da parret kommer på rundvisning gennem hele huset. For huset er beskidt, det lugter, og det er fuld af fugt.

- Vi kan jo ikke have vores børn til at bo i alt det fugt, siger en frustreret Katja, som understreger, at de aldrig selv ville have købt huset.

Parret beslutter sig dog for, at det er bedre at grine end at græde over husets tilstand, men da de får et øjeblik alene i huset, bryder Katja sammen over, hvor dårlig stand deres nye hus er i.

Den nye ekspert, arkitekt Tor-Olof Johansson, har lidt over en million at gøre godt med, når huset skal renoveres.

Men på grund af de store problemer med fugt er det ikke sikkert, der er nok midler til at opfylde alle parrets ønsker.

Camilla Ottesen skal skilles

Se om det lykkedes for eksperterne at give Katja og Max deres drømmehjem i 'Boligkøb i blinde' onsdag kl 21 på TV3 og Viaplay.