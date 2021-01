Bryder sammen for åben skærm

Det rammer Amanda Mogensen hårdt at se ekskæresten Nicklaes Olsen igen i 'Ex on the Beach'

Reality-baben Amanda Mogensen, 21, er tilbage i 'Ex on the Beach', og med sig har hun en masse uforløste følelser for ekskæresten Nicklaes Olsen.

Det fortæller hun i søndagens afsnit af det populære realityprogram, der kan streames på discovery+.

Da Jeppe Bøg Risager spørger hende, om hun ville have Nicklaes tilbage, hvis han var klar på det, bryder hun sammen.

- Jeg bliver en smule berørt over, at jeg lyver for mig selv og over for alle andre i forhold til mine følelser, fortæller hun i programmet.

Det kommer bag på Jeppe Bøg Risager, der trækker hende til side for at trøste hende.

- Jeg kan ikke holde den længere, og nu er der gået nok dage til, at jeg bare knækker, forklarer hun over for ham og tilføjer:

- Det er fucking svært. Førhen har han jo sagt, at jeg var 'the one', og at jeg skulle føde hans børn, og så kommer jeg herind, og så vil han hellere Emily.

Helt afklaret

Da Ekstra Bladet fanger Amanda Mogensen over telefonen søndag, fortæller hun, at tårerne i sommer nok var mere udtryk for forvirring end egentlige hjertekvaler.

- Han var taget derind, fordi han var kommet over mig, og så ville jeg vise, at det kunne jeg også. Vi legede lege der om aftenen, hvor man skulle pege på den, man helst ville kysse med og så videre, og når han blev spurgt, blev jeg aldrig valgt. Så jeg tror, bare det var derfor, siger hun og tilføjer:

- Jeg vidste allerede i forvejen, at jeg ikke ville være sammen med ham. Jeg er helt bestemt afklaret i forhold til Nicklaes. Jeg tror bare, jeg var forvirret, for det var kun tre måneder siden, vi var gået fra hinanden.

- Har du fortrudt, at du tog med?

- Jeg prøvede at fokusere på at være glad og at være noget, jeg egentlig ikke var. Men jeg vil ikke sige, jeg har fortrudt. Det var meget bekræftende for mig at være derinde, siger hun.

Hårdt brud

Amanda Mogensen og Nicklaes Olsen blev kærester i forrige sæson af 'Ex on the Beach', og efter hjemkomsten flyttede de sammen.

Kærligheden varede dog ikke ved mellem de to, og efter et stykke tid brød Nicklaes med Amanda.

- Det var meget svært (at slå op med hende, red.). Jeg gik med tanken i to-tre ugers tid, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg elsker hende rigtig højt, men jeg havde ikke de der kærestefølelser mere, og det var synd for hende, sagde han dengang til Ekstra Bladet om bruddet.

For Amanda kom det som et chok, at Nicklaes ikke længere ville hende.

- Det har været hårdt - især fordi jeg ikke fik et svar på, hvorfor det skulle være, som det skulle være. Men det har jeg fået nu, og nu giver det hele mening. Derfor er jeg også begyndt at få det bedre, sagde hun til Ekstra Bladet nogle uger efter.