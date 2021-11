Bryder sammen for åben skærm

Da Martin Mortensen griber telefonen og bliver konfronteret med mandagens episode af 'Robinson', begynder han at grine.

Og det er stik modsat de følelser, han havde i 'Robinson', for han er tydeligt rørt i mandagens episode, da det går op for ham og resten af hold Nord, at hans gode ven Martin Svensson ikke længere er en del af det populære realityprogram.

- Jamen, Svensson og jeg har været tætte siden dag ét. Det er ikke noget, som blev vist på tv, men vi gik og kaldte hinanden for 'hr. og fru Mortensen', siger Martin Mortensen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Han mente, det var mig, der var fru Mortensen, fordi jeg har mit lange hår, men jeg kaldte ham fru, fordi han ikke kan gro skæg. Det er kun dem på øen, der ved, hvorfor vi var så tætte, siger han.

Martin Mortensen havde svært ved at holde følelserne tilbage, da snakken faldt på hans navnebror Svensson. Foto: Nent Group Danmark

Måtte ændre taktik

Det var især under sammenlægningen, hvor alle deltagerne stod sammen, at Mortensen var påvirket. Tårerne trillede, og stemmen knækkede.

Den tidligere professionelle cykelrytter fortæller til Ekstra Bladet, at de to kammerater spillede godt sammen.

- Da han røg ud, tænkte jeg, at jeg skulle spille et nyt spil. I den tid, vi havde sammen, var jeg taktikeren, og så har han været den frembrusende. Derfor blev jeg nødt til at tænke anderledes, for jeg er ikke den samme snakke-maskine, som han er, siger Mortensen.

Gode venner i dag

Men da Ekstra Bladet spørger ind til det drillende venskab, forsikrer Martin Mortensen, at det stadig er godt i dag.

- Vi snakker ikke dagligt, men flere gange om ugen. Vi er begge tidligere professionelle sports-udøvere, så vi har begge prøvet at stå det samme sted.

- Han er et andet sted i livet end mig, og han ved ikke helt, hvad han vil lave. Jeg arbejder med unge mennesker indenfor cykelsporten, så jeg rådgiver ham til at gøre det samme med fodbolden, siger Martin Mortensen.

Martin Svensson var ikke tilfreds, da han røg ud af det Robinson i sidste uge. Her langede han kraftigt ud efter produktionsselskabet.

Hvordan det går videre i 'Robinson Ekspeditionen' kan du følge mandag klokken 20.00 på TV3 og på Viaplay.

Christian, der tidligere på sæsonen forlod 'Robinson Ekspeditionen', har medvirket i et andet velkendt tv-program for år tilbage. Dengang blev han stemt ud, men hevet ind i programmet igen, fordi han var for fed en karakter at undvære. Læs mere om det her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------