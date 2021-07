Bryder sammen: - Han er totalt egoist

I 'Fede forhold' lyder konceptet kort og godt, at de tre deltagende par skal følge en plan for en livsstilsændring for at tabe de overflødige kærestekilo.

Deltageren Eilif får dog i tirsdagens afsnit af DR-programmet nok af at skulle følge de retningslinjer, der er udstukket af sundhedsekspert Anne Seidelin.

Han gider ikke at spise det mad, hun foreslår, og han er træt af at skulle rapportere til hende. I stedet vil han selv tilrettelægge forløbet.

- Jeg er træt af sms'er, jeg er træt af billeder, jeg er træt af mad, jeg er træt af det hele lige nu. Jeg melder mig ud de næste 14 dage, indtil vi skal vejes igen, lyder det fra Eilif i programmet.

Den beslutning bliver dog bestemt ikke taget godt imod af hans datter, Michelle, der i sin tid meldte sine forældre til programmet, og en omgang hyggelig familietræning udvikler sig dramatisk.

- Jeg bliver så fucking sur, fordi han ikke gider at tage sig sammen. Han er en totalt egoist, og han dør af en fucking blodprop, siger en grådkvalt Michelle i programmet.

Vi er kontante

Eilif, der tidligere har haft to blodpropper, fortæller dog til Ekstra Bladet, at det ikke er så slemt, som det ser ud til i programmet.

- Det er ikke så galt. Hun mener, at jeg ikke tager ansvar for mit eget liv, men hun skal ikke være så bekymret for sin far, det har jeg prøvet at forklare hende, siger han og fortsætter:

- Men hun mener, jeg gør grin med det hele, selvom jeg fra starten har sagt, at jeg ikke kommer til at være hverken vegetar eller at sidde med tre bøtter medbragt mad til en fest.

Eilif vælger i tirsdagens afsnit af 'Fede forhold' at sætte sit forløb med kostvejleder Anne Seidelin på pause. Foto: DR/Morten Sønniksen

Ikke desto mindre rammer det noget i ham, at Michelle tager det så tungt.

- Vi er sådan i vores familie, at vi godt kan være kontante. Hun er selvfølgelig nervøs for at miste sin far, og det skal jeg selvfølgelig også tænke over, siger han og fortsætter:

- Når vi gør nogle ting, så går vi ufatteligt meget op i det, og det gør min datter også. Hun vil gerne have, det skal lykkes for os, nærmest mere end vi selv vil.

