Bryder sammen i kulissen

Influencer og YouTuber Lakserytteren og hans partner Mille Funk trak det korteste strå i fredagens 'Vild med dans' på TV 2 og måtte forlade konkurrencen som det andet par i år.

Det til trods for, at den pointscore, de blev tildelt af dommerne, var mere end dobbelt så høj som aftenens laveste score.

Men seerne var ikke med dem, og det ærgrer parret, fortæller de, da Ekstra Bladet fanger dem efter programmet.

- Det var en ulykkelig afslutning, lyder det fra Mille Funk, der var tydeligt berørt af afgørelsen.

Hun måtte da også søge trøst hos sine forældre, der var med blandt publikum.

- Det er en forbandelse, lyder det fra Mille Funk, der igen havnede i omdans i program tre. Foto: Anthon Unger

Ærgerligt

Lakserytteren ærgrer sig bestemt også over udfaldet.

- Det gik rigtig godt, men på en måde ender den her aften som bal-aftenen i 'Askepot', og det er jo mega ærgerligt.

- Jeg vil godt have haft nogle flere danse, lyder det fra Lakserytteren, der har det borgerlige navn Rasmus Kolbe.

Parret er da heller ikke helt med på, hvad de kunne have gjort for at sikre sig flere seerstemmer.

- Jeg ved slet ikke, hvad vi skulle have gjort anderledes. Det er op til dem, der sidder derhjemme og dommerne, og jeg forstår også godt, at de gerne vil se de andre par igen, siger Lakserytteren.

Parret kunne godt smile lidt, selvom de måtte sige farvel. Foto: Anthon Unger

En forbandelse

For Mille Funk er det desværre også blevet lidt af en tradition at ende i farezonen tidligt i programmet.

- Dommerne var faktisk rigtig søde ved os, og de kom med nogle flotte ord, så det kan vi ikke rigtig klage over. Vi skulle have brugt nogle flere stemmer, siger hun og fortsætter:

- Der er altid noget ved program tre, der er lidt af en overraskelse. Jeg stod her også sidste år og gør det igen i år. Det er en forbandelse, siger hun.

Det var forfatter Michael Katz Krefeldt og Karina Frimodt, der som det andet par endte i farezonen.

Hvordan det går dem og de andre par videre i 'Vild med dans', kan du se hver fredag på TV 2 klokken 20, og så kan du som altid følge det hele live minut for minut her på ekstrabladet.dk.

