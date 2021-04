Bryder sammen: - Jeg kan ikke leve uden dem

Lige fra begyndelsen af dette års 'X Factor' blev 15-årige Lucca af bookmakerne udråbt som den helt store favorit til at løbe med sejren.

Men seerne ville det anderledes, og i fredagens semifinale valgte de at sende det unge talent hjem lige inden den store finale, som løber af stablen næste fredag.

Da det stod klart for Lucca, at hun havde trukket det korteste strå, kunne hun ikke holde tårerne tilbage, og da Ekstra Bladet taler med Lucca umiddelbart efter afgørelsen, lægger hun da heller ikke skjul på, at hun er ked af det og skuffet.

- Det er lidt svært at beskrive, hvordan jeg har det lige nu, siger hun og fortsætter:

- Jeg er selvfølgelig rigtig ked af det og skuffet, men på den anden side havde jeg også set det komme og forberedt mig på det. Så på den måde var det ikke et større chok for mig. Jeg havde en idé om, at det var det, der skulle ske, og derfor synes jeg også, at jeg er nogenlunde okay.

Kæmpe chok: Lucca ude af 'X Factor'

Var indstillet på det

Sidste uge stod Lucca noget overraskende i farezonen over for syvmandsgruppen The Kubrix. Her klarede hun sig videre på et hængende hår, og under fredagens semifinale sad den oplevelse stadig i hende.

- Jeg var indstillet på det, og derfor vælger jeg også at forsøge at tænke positivt. Jeg er stolt af mig selv, og når man tænker over det, er det jo sindssygt, at jeg er blevet nummer fire. Det føles som om, jeg er i et sort hul nu, men så må jeg minde mig selv om, at jeg er kommet igennem et lille nåløje. Jeg er kommet på fjerdepladsen, og det er sgu sejt.

- Men jeg er nogenlunde afklaret, og det var fedt, at jeg fik lov at stå på scenen to gange, men selvfølgelig ville jeg også virkelig gerne have stået der i finalen.

Lucca måtte forlade 'X Factor' som den sidste lige inden finalerne. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ifølge Lucca har det at være med i 'X Factor' også givet hende enormt meget - ikke bare på det musikalske plan, men også på det personlige.

- Det har givet så meget selvtillid. Der er ingen, der kan sige, at jeg ikke er noget. For nu ved jeg, hvad jeg kan, og jeg har fundet så stort et fællesskab, siger hun og fortsætter:

- Jeg har jo også fået to bedste veninder, Solveig og Nikoline. De er mine bedste venner, og jeg kan ikke leve uden dem. Jeg har set dem hver dag i tre måneder. De er de bedste personer i hele verden.

De tre solister under 23 år er blevet rigtig nære veninder. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Meget mere musik

Lucca er dog klar i spyttet, når det kommer til at sætte ord på, hvad fremtiden bringer for hende. Det har 'X Factor' nemlig kun gjort hende endnu mere sikker på.

- Det er det her (musikken, red.), jeg skal leve af, og selvom det er svært, så siger jeg til mig selv, at jeg bliver musiker. Jeg skal. Jeg kan ikke andet end det her. Det er her, hvor jeg føler mig allermest lykkelig, siger hun og fortsætter med at fortælle, at hun og Oh Land bestemt heller ikke er færdige med hinanden.

- Jeg ved virkelig, at vi kommer til at holde kontakten. Vi er slet ikke færdige med hinanden.

Du kan se finalen i 'X Factor', hvor Solveig, Nikoline Steen Kristensen og Simon & Marcus skal kæmpe om sejren fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.