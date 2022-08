Bryder sammen på DR: - Jeg er presset

- Jeg er presset.

Sådan lyder den korte og kontante melding fra Nikolai Høgskilde i 'Løvens Hule - Velkommen til virkeligheden', der har sæsonpremiere på DR1 i aften, og som allerede nu kan streames på DRTV.

I aftenens afsnit tjekker den mangeårige løve og investor Jesper Buch ind på, hvordan det går man hans investering på halvanden million kroner i virksomheden Skatteguiden. En tjeneste, der skal hjælpe folk med at få overblik over deres skatteforhold, om det så er forskudsopgørelse eller glemte fradrag.

Men da Jesper Buch mødes med Nikolai Høgskilde, der er manden bag Skatteguiden, er udsigterne til en stor iværksættersucces sorte.

- Skatteguiden har p.t. ikke en troværdig plan for, hvordan de vil tjene penge, fortæller Jesper Buch i programmet.

Og det ser da heller ikke nemt ud for Skatteguiden, der i udsendelsen kæmper med at finde penge nok til at kunne køre rundt.

Nikolai Høgskilde fortæller, at der står halvanden million på bankbogen, men at firmaet har udgifter for 500.000 kroner hver måned, hvilket umiddelbart giver en levetid på blot tre måneder, hvis der ikke bliver rejst noget kapital.

Jesper Buch har smidt halvanden million kroner i Skatteguiden. Foto: Jenny Louise Vestergaard/DR/United

Brød sammen

På samme tid står firmaet overfor at skulle skaffe en masse nye brugere i hus, da sæsonen for tidlige årsopgørelser står for døren.

Det betyder, at presset er enormt på Nikolai Høgskilde, der har belånt sin lejlighed op til skorstenen for at putte pengene i sin virksomhed, ligesom han også må sige folk op, hvis missionen fejler.

Presset kulminerer i afsnittet med, at Nikolai Høgskilde får næseblod og bryder sammen, da han skal holde en tale for sine medarbejdere forud for relanceringen af appen.

Til Ekstra Bladet fortæller Nikolai Høgskilde, at det var kulminationen på et forløb, der i den grad havde trukket tænder ud på ham.

- Sidste år blev jeg kørt fuldstændig over, da vores app ikke virkede den første måned, og folk sendte mig de vildeste hadebeskeder. Så jeg havde sat alle sejl ind på, at det skulle lykkes, nu hvor vi havde været så ekstremt heldige at få en chance mere.

- Så da jeg stod der foran mine folk, kunne jeg bare virkelig mærke det ansvar, jeg har for dem, og at vi skulle klare den, koste hvad det vil. Og jeg havde presset min krop, min familie og min financielle position fuldstændigt for at nå dertil.

I afsnittet ser man også, hvordan skuden vender, da brugerne strømmer til, og de når målet om 200.000 brugere. Et tal der i dag er vokset til 400.000, siger Nikolai Høgskilde.

- I dag er det jo helt fantastisk, men mens det stod på, var vi midt i en krigszone, så det var svært helt at juble og reflektere over, hvor vildt det var.

Hvordan det går Nikolai Høgskilde kan du se i aften 'Løven hule - velkommen til virkeligheden' på DR1 eller i DRTV.