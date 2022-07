Bryder sammen på tv: - Du er simpelthen for dum

Mens Søren smider det ene kilo efter det andet, går det anderledes langsomt for Maria, der kæmper med at komme lige så hurtigt ned i vægt som hendes mand.

Parret er med i 'Fede forhold', der kører på DR1, og i onsdagens episode kæmper Maria med gejsten, fordi hun ikke taber sig i samme hast som sin mand.

Faktisk betød det langsommelige vægttab, at en velkendt følelse begyndte af titte frem. Den indre kritiske stemme, Maria altid har døjet med.

Og da parret i afsnittet snakker med deres psykolog Frej Prahl bliver det til sidst for meget for Marie, der ender med at bryde sammen i gråd.

- Jeg har altid haft det svært med mig selv og ikke været glad for mig selv og været hård ved mig selv, siger Maria i afsnittet.

Over for Ekstra Bladet forklarer hun, at den indre stemme er blevet værre med årene i takt med, at hun har taget på.

- Det, at jeg har taget så mange kilo på, har jeg betragtet som en falliterklæring. Altså, at jeg bare har ladet stå til og ladet det ske.

'Du er simpelthen for dum'

Det var da heller ikke så lidt, den indre kritiker kunne få Maria til at tænke om sig selv, siger hun.

- 'Du er simpelthen for dum at have ædt dig tyk og fed', og 'du kan jo sige dig selv, at der ikke er nogen, der synes godt om fede mennesker'. Jeg har været så hård ved mig selv.

Hun fortæller videre, at det har stået så slemt til, at hun til tider har undgået at blive fotograferet og undgået spejle, fordi hun blev mindet om, hvordan hun så ud. Og at det ligeledes har spændt ben for hende i rollen som mor, veninde og på sit job.

- Det gør mig ked af det, at alle de dumme tanker har forhindret mig i at modtage den kærlighed, som folk har villet give mig.

Maria danner til dagligt par med sin mand Søren. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen/DR

Har lært at styre det

I dag har Maria det dog væsentligt bedre, og hun har lært at styre den indre kritiker, når den har stukket sit grimme fjæs frem.

- Jeg har en indre dialog med den kritiske stemme. Jeg har fået menneskeliggjort stemmen og kan så at sige snakke med den. Så jeg anerkender, når den er der og siger nogle af de dumme ting. Og så fortæller jeg mig selv, at 'nu har jeg ikke brug for den slags. Jeg har hørt dit input, og nu må du gerne daffe af'.

Men selvom det ikke er 100 procent slut med at have de negative tanker om sig selv, så finder Maria trøst i, at den slags tager tid, og at hun nok må indstille sig på at arbejde med sig selv resten af livet.

- Det er en vane, der er svær at komme af med. Den har været der i rigtig mange år. Indtil videre går det okay. Jeg prøver stille og roligt.

- Og nu har jeg fået nogle værktøjer. Men det er nok en proces, man aldrig bliver færdig med.

Hvordan det går Maria og hendes mand Søren i 'Fede forhold' kan du se hver onsdag på DR1.

