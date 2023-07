Bryder sammen på tv: Mistede sit ufødte barn

Den dyre pige og tidligere paradiso åbnede i maj op om, at hun og kæresten Alexander Möllbach havde gennemgået en ufrivillig abort.

I et opslag på Instagram skrev hun:

'En sorg, som jeg ikke har oplevet før. Så smertefuldt selvom vi aldrig nåede at møde dig.'

Og i programmet 'De dyre piger' følger man realitydeltageren, da hun netop har offentliggjort nyheden. Efterfølgende bliver hun bedt om en kommentar af pressen, da hun sammen med kæresten befinder sig i presseområdet til 'Vi elsker Heroes'.

En konfrontation, der får Ida Christiansen til at blive utilpas.

- Jeg har virkelig svært ved at svare på det, for jeg bliver faktisk virkelig ked af det, fortæller hun i programmet og bliver tydeligt berørt, da hun skal beskrive oplevelsen.

Til Ekstra Bladet fortæller hun nu, at tingene skete så hurtigt, hvorfor hun ikke havde nået at sætte ord på sine følelser, inden hun blev konfronteret med dem.

- Den dag, jeg finder ud af, at jeg er gravid, skriver jeg under på aftalen med produktionsselskabet om dette program, så jeg er kastet rundt i alt det her tv-halløj, imens alt det andet foregår, siger hun og fortsætter:

- Og da jeg så sidder og skal snakke om det, så bliver jeg kastet tilbage i følelsen og hospitalet og tabet af vores barn, og det gør mig rigtig ked af det.

Ida og Alexander mødte hinanden i programmet 'Date mig i et døgn'. Privatfoto.

Grænseoverskridende

Allerede da hun skulle offentliggøre det på sin Instagram-profil, fandt hun det 'vanvittigt grænseoverskridende', at folk kunne dykke så meget ned i hendes følelser. Og da hun skal beskrive modtagelsen, får tårerne frit løb.

- Normalt når jeg deler sårbare ting, kan der godt komme nogle modbydelige kommentarer. Der har dog mest været ren kærlighed og folk, der også har delt deres historie, siger hun i programmet.

Til Ekstra Bladet udtrykker hun taknemmelighed over, at folk ønsker at dele, at de selv har siddet i samme situation.

- Jeg har fået det bearbejdet, fordi jeg har haft muligheden for at sidde derhjemme og skrive med mange kvinder, der har siddet i samme situation som mig.

Håbet lever

Derfor understreger hun også, at de stadig har håbet om en dag at kunne sige velkommen til en lille ny.

- Faktisk fik jeg i en undersøgelse at vide for mange år siden, at jeg ville få lidt svært ved at blive gravid, så når alt kommer til alt, så er jeg jo faktisk blevet bekræftet i, at jeg godt kan blive gravid, siger hun og fortsætter:

- Håbet er bestemt ikke ødelagt.

Dog pointerer hun, at det nok ikke er lige rundt om hjørnet, at vi skal forvente at få nyheden om en graviditet.