Bryder sammen på tv og udvandrer

Det ender i tårer, når 'Luksusfældens' eksperter tager på besøg hos Ninette og Simon, der holder af at shoppe for penge, de ikke har

Når man svinger dankortet på en lystig shoppetur, frigiver hjernen dopamin, der giver os en følelse af velvære.

Men det er en farlig rus at søge, hvis man ikke har midlerne til det.

Det må Ninette og Simon sande, da de tirsdag får besøg af de økonomiske eksperter i sæsonpremieren på 'Luksusfælden' på TV3.

Ninette er nemlig overordentligt glad for at shoppe, selvom hun er på overførselsindkomst.

Hendes situation betyder også, at hun ikke kan optage kviklån, hvorfor hun sidste år fik overtalt sin partner, Simon, til at tage et, så hun kunne få den nyeste og største iPhone 14 Pro Max til 11.500 kroner.

Men det er ikke noget, eksperterne kan se den store fidus i.

- Det er jo fuldstændig grotesk, når I skylder 6000 kroner til Skat, siger eksperten Mette Djernis, der beder parret sælge den dyre mobiltelefon.

Annonce:

- Hvad, hvis jeg ikke ønsker at sælge den? spørger en grådkvalt Ninette.

- Jeg er ked af at sige det, Ninette, men det her er et egoistisk behov, lyder det kontant fra programmets anden ekspert, Kenneth Hansen.

Da Kenneth Hansen og Mette Djernis lægger teksten ud for Ninette og Simon, bliver det for meget for Ninette, da hun indser alvoren. Foto: TV3/Viaplay

50.000 på børnetøj

Det bliver ikke bedre, da eksperterne vanen tro skal ridse parrets samlede økonomi op for dem.

Da Ninette bliver konfronteret med, at hun har shoppet børnetøj for 50.000 kroner på et år, kan hun ikke holde tårerne tilbage længere og ender med at trække sig for at få luft.

- Det er fuldstændig sindssygt, og jeg ved godt, at i det store hele er det min skyld. Det er mig, der har handlet, og det er mig, der køber tøj, lyder det fra en grædende Ninette, der fortsætter:

- Det er mig, der har fucket hele vores økonomi op. Det skal bare stoppe.

Samlet set lyder parrets gæld på 48.000 kroner, hvilket i 'Luksusfælden'-sammenhæng ikke er eksorbitant.

Men med en drøm om at holde et flot bryllup om bare halvandet år skal der ske noget radikalt i familien, der foruden Ninette og Simon også består af parrets tre børn.

Hvordan det går for Ninette og Simon, kan du se på TV3 tirsdag klokken 20.00 eller allerede nu på Viaplay.

LÆS OGSÅ: Ekspert fra 'Luksusfælden': Sådan skærer vi millioner af gælden