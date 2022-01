Bryder tabu: Jeg får medicin mod angst

Lisbeth Vernsted-Fabricius fik for to år siden diagnosen generaliseret angst. For et halvt år siden begyndte hun at tage medicin for sin lidelse, og det har ændret alt

Halsen snørede til. Hænderne begyndte at ryste. Det trykkede i brystet, og Lisbeth Vernsted-Fabricius var sikker på, at hun skulle dø.

Sådanne angstanfald overmandede flere gange om ugen den 30-årige mor til tre, som er kendt fra TV 2-serien 'Årgang 20'.

Som hun tidligere har fortalt Ekstra Bladet, er angst noget, hun har lidt af hele sit liv. Først da hun var gravid med sit tredje barn, var der en vaks læge, der tog hendes problemer alvorligt og fik sendt Lisbeth Vernsted-Fabricius videre i systemet og til psykiater.

- Jeg har altid syntes, at jeg havde sådan en underlig tankegang. Pludselig gav det mening. Det var ikke bare mig, der var mærkelig. Det gav mening - også overfor Christian. Han har altid været en kæmpe støtte. Nu har både han og jeg har fået værktøjer til, hvad vi skal gøre for at håndtere angsten, siger hun til Ekstra Bladet.

Men værktøjerne og støtten var ikke nok for at få hendes angst til at blive tilstrækkeligt dæmpet til, at hun ikke er konstant bange for, at der vil ske parrets tre børn noget meget grimt. Derfor traf Lisbeth Vernsted-Fabricius for et halvt år siden en stor beslutning.

- Jeg begyndte at tage medicin mod min angst. Det var meget grænseoverskridende, og det tog mig lang til at nå dertil, hvor jeg gerne ville give det et forsøg, siger hun.

Lille pille - stor virkning

En veninde, hvis søster havde prøvet medicinen, og Lisbeth Vernsted-Fabricius' egen læge guidede hende og gav hende tid. I september var tiden inde, og hun var selv klar til at give det et forsøg.

- Det er virkelig vildt. Jeg føler mig som født på ny. Jeg kan leve livet og være til stede. Jeg har ikke haft et eneste angstanfald, siden jeg startede med medicinen. Jeg har så svært ved at tro, at så lille en pille kan gøre sådan en forskel, siger hun og fortsætter.

- Det er, som om jeg selv har kontrol over mine bekymringer nu. Før havde de kontrol over mig. Jeg kunne ikke styre det.

Før turde Lisbeth Vernsted-Fabricius ikke overlade sine tre børn til andre. Dårligt nok til sin mand, Christian - børnenes egen far.

- Jeg frygtede, at de kørte galt eller ville blive taget om natten eller alt muligt. Når man lider af angst, er der ALTID en bekymring. Man finder en. Hvis børnene er en lille smule syge, tror man, at de skal dø. Hvis de har feber i tre dage, må det være kræft. Sådan har jeg det slet ikke, efter jeg er begyndt at tage min medicin, siger hun.

Far dur

I dag kan Lisbeth Vernsted-Fabricius, der er mor til Fillippa på syv år, Theodor på fem og toårige Ayasofia, godt overlade de små til både deres far og andre.

- Uden problemer, ja! Det falder mig naturligt nu. Jeg skænker det ikke en tanke, hvis en af mine veninder skal passe dem. Jeg kan være mig selv uden at være mor, men når jeg så er mor, er jeg det med overskud. Jeg tror, at det er godt for mig, at få en pause en gang imellem, siger hun og fortæller, at hendes nye hverdag uden angstanfald og konstante bekymringer har gavnet forholdet til Christian.

- Det har været vanvittigt godt for os. Det betyder så meget, at far også dur. Jeg vil sige, at Christian og jeg aldrig har været stærkere sammen, end vi er nu, siger hun.

Lisbeth Vernsted-Fabricius har haft mange tvangstanker i forbindelse med sin angst. Blandt andet havde hun overbevist sig selv om, at hun skulle drikke seks glas vand mellem sine patienter i tandklinikken, hvor hun arbejder, hvis ikke der skulle ske hendes børn noget. Den slags tanker har hun ikke mere. Foto: TV 2

For Lisbeth Vernsted-Fabricius har det været et stort tabu - ikke kun at have angst, men at især at skulle tage medicin mod det. Og at skulle sige det højt.

- Det tabu vil jeg gerne være med til at bryde. Der er så mange, der lider af angst, og som kan blive hjulpet. Jeg var meget bange for, om jeg ville kunne føle noget overhovedet, når jeg tog medicin. Og om jeg ville tage på. Jeg gjorde det, at jeg lagde min livsstil om inden, jeg begyndte på medicinen. Jeg fik styr på min livsstil med sund kost og motion. Jeg tabte 12 kilo, og jeg har holdt både vægten og livsstilen, siger hun og fortæller, at den lille pille, der har ændret hendes liv så markant, ikke er en, hun skal tage altid.

- Jeg er til læge hver tredje måned til samtale. Vi har talt om, jeg skal være på medicin i et år og så trappes ud af det. Så har jeg forhåbentlig lært at styre mine tanker og mine bekymringer selv, siger hun.

Hvordan det går kan følges i 'Årgang 20', der sendes tirsdag aften på TV 2 klokken 20.

