Bryder tisse-tabu på tv: Vælter ind med beskeder

Mænd. Kender I det, hvor et helt normalt toiletbesøg resulterer i en irriterende tis-plet på bukserne?

Ifølge virksomheden Basic and Ally, som medvirker i 'Løvens Hule', er det åbenbart et problem, der opleves af op imod 60 procent af alle mænd.

- Det er simpelthen en fejlkonstruktion af mandekroppen, fortæller Henrik Berg, den ene af virksomhedens ejere, i programmet, som sendes på DR1 torsdag.

'Basic and Ally' har derfor udviklet et par underbukser med en et ekstra tis-tæt beskyttelses-lag, som de håber kan skaffe en investering fra løverne. De håber nemlig, at de kan bryde det tabu, de mener, der er med urinpletter på bukserne.

- Det er en bygningsfejl. Det er ikke et problem, siger Sebastian Kerdil i programmet.

Et finsk studie med ca. 4300 besvarelser viste, at 58 procent af mændene havde oplevet at efterlade en plet på bukserne efter et toiletbesøg. Pr-foto

Annonce:

Tilfredse købere

Til Ekstra Bladet fortæller holdet bag Basic and Ally da også, at interessen for produktet tyder på, at deres statistik taler sandt. De befæstede underhakkere er nemlig blevet modtaget rigtig godt.

- Vi er blevet væltet i positiv feedback, fortæller Niclas Møller Dam til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vi har en virkelig høj procent af folk, som genkøber. Det er jo et tegn på, at de er tilfredse.

Hvorfor sker det?

I programmet forklarer holdet, at problemet kan sammenlignes med en haveslange.

- Når man så slukker for hanen, så er der jo stadig vand i slangen, siger Henrik Berg.

Se med i aften klokken 20 på DR1 for at se, om løverne bliver overtalt til en investering i de tis-tætte underbukser.

Sussi føler, at hun har sagt farvel til Leo. Hør klip fra et interview med de to, der blev optaget i sidste uge, i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.