Brygmann scorer stor værtstjans

Når dansk film bliver hyldet og hædret af seerne og biografgængerne ved uddelingen af Svend Prisen 2021, bliver det multiartisten Martin Brygmann, som skal guide publikum og de nominerede gennem aftenen i det sydfynske.

Ifølge den garvede vært er der noget ganske specielt ved Svend Prisen, som i år løber af stablen den 1. september på Torvet i Svendborg.

- Når jeg snakker med mine kolleger om Svend Prisen, kommer der små julelys i øjnene på dem, simpelthen fordi det er så hyggeligt og jovialt. Svendborgenserne tager imod os med så meget varme og kærlighed og kigger, klapper og hujer, fortæller Martin Brygmann.

- Hvor andre prisfester kan være lidt mere fine i betrækket, er Svend Prisen mere folkelig. Men det er også klart, for det er jo folket, der bestemmer, hvem der skal have priserne, siger den 58-årige entertainer.

Det er nemlig suverænt publikum, som vælger vinderne i de ni hovedkategorier.

Årets nominerede tæller et bredt udsnit af de seneste 12 måneders mest populære tv-serier og biograffilm.

Lars og Martin Brygmann gæster begge Svend Prisen 2021 som henholdsvis nomineret og vært. Her ses den dynamiske duo optræde til sidste års Zulu Comedy Galla. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Bror nomineret

Blandt de nominerede i filmkategorien finder man blandt andre Martin Brygmanns celebre bror, Lars Brygmann, som kan hive endnu en statuette hjem for sin præstation i actionkomediedramaet 'Retfærdighedens ryttere'.

Lars Brygmann er oppe imod Jacob Lohmann for 'Shorta', Nikolaj Coster-Waldau for 'Smagen af sult' og to gange Mads Mikkelsen, som er nomineret i kategorien Årets Mandlige Skuespiller for både 'Druk' og for 'Retfærdighedens ryttere'.

- Der er altid spænding om udfaldet. Men den kan Lars altså godt vinde! Han er prisslugeren i familien. Og han er så dygtig, lyder det fra Martin Brygmann, der dog må indrømme, at han endnu ikke har fået set hverken 'Retfærdighedens ryttere' - eller 'Druk', der som bekendt vandt en Oscar tidligere i år.

- Jeg er simpelthen så dårlig til at se film - sådan er det, når man har små børn - og så har jeg også arbejdet nonstop. Jeg har sommerferie den 16. juli, og så skal jeg simpelthen se nogle af de film, så jeg ved, hvad jeg snakker om på scenen, siger Martin Brygmann med et grin.

Selv om underholdningsbranchen har været hårdt ramt under coronapandemien, så har Martin Brygmann paradoksalt nok haft kalenderen fyldt, fortæller han.

Han har været vært på det danske Melodi Grand Prix og stået i spidsen for underholdningsprogrammerne 'Danmark griner' på DR både foran og bag kameraet.

- Det er vildt fantastisk og en vild luksus. Jeg føler mig meget heldig! Samtidig er det også parret med en smule skyld over for dem, der er blevet amputeret 100 procent under corona og stadig ikke kan komme ud at optræde, siger han og fortsætter:

- Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har aldrig i mit liv haft så travlt, som jeg har nu. Og jeg kan godt mærke, at det slider lidt nu, så jeg vil rigtig gerne bare snart sidde og stirre lidt på min familie uden at have arbejde hængende over hovedet - så jeg også når at komme helt frisk til Svend Prisen.