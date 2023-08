Bryst-panik før bryllup: Ringede til alle gæster

Håret var sat og makeuppen lagt. Kjolen var på, og 45-årige Pernille Bach Mikkelsen var på alle måder klar til at blive gift med en vildt fremmed mand.

Men da 'Gift ved første blik'-deltageren fik set sig selv i spejlet i sin grå brudekjole, fik hun noget af en overraskelse.

- Jeg havde i dyre domme købt noget godt og stort brysttape, som jeg havde taget på. Men jeg da fik kjolen på 30 minutter i vielse, kunne jeg se, at det var en som en pude, der lignede verdens største brystvorter, siger Pernille Bach Mikkelsen, der i desperation greb mobilen.

- Jeg ringede rundt til alle mine gæster for at høre, om de kunne smutte i Matas efter noget nyt tape. Det gjorde min søster heldigvis, siger tv-bruden, der op til brystpanikken havde været ganske rolig om det forestående bryllup, hvor hun skulle giftes med en vildt fremmed mand, der viste sig at være køkkendesigneren Martin Dirch Brodersen.

- Jeg var ret rolig op til. Men det der med kjolen var ved at slå benene væk under mig, siger hun og fortsætter.

- Det var faktisk det eneste, jeg panikkede over.

Nygifte Pernille og Martin. Foto: Snowman Productions

Da Pernille Bach Mikkelsens søster kom flyvende ind ad døren med den nyindkøbte tape, kunne bruden ikke få kjolen af på grund af den sirligt lagte makeup. Derfor måtte hendes datter træde til og fikse sin mors barm i lynets hast.

- Det var den mulighed, der var, hvis ikke jeg skulle vise mig foran 100 mennesker med kæmpe brystvorter. Og det skulle jeg ikke, griner Pernille Bach Mikkelsen, der efter hun var tapet til på ny valgte at fokusere på noget andet end barmen.

- Jeg slap det. Og jeg glemte alt om det, da det gik løs med vielsen. Nu synes jeg faktisk bare, at det er sjovt. Vi må gerne grine ad os selv, så det har jeg valgt at gøre i den her situation, siger hun.

Hvordan det går Pernille og Martin videre som ægtefolk, kan følges de kommende uger på DR i 'Gift ved første blik'.

