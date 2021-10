Bryst-smutter: Ballade om stjerne-instruktørs filmplakat

En mælkedryppende brystvorte pryder plakaten for spanske Pedro Almodóvars nye film. Det er faldet mange, herunder også Instagram, for brystet

I næste måned løber Stockholm Fiml festival af stablen.

Årets tema er 'Motherhood' (moderskab, red.).

Og allerede nu er der ballade. På grund af plakaten til den spanske stjerne-instruktørs nye film, 'Madres Paralelas' - parallelle mødre, som åbner festivalen. Plakaten viser nemlig en mælke-dryppende, kvindelig brystvorte.

Og det for stærk kost for flere af festivalens annoncører, beretter svenske Aftonbladet.

- Vi er stødt på modstand hos visse annoncører, siger festivalens marketing-ansvarlige, Magnus Larsson, til mediet og fortsætter:

Sådan ser den omdiskuterede plakat ud. Foto: Stockholm Filmfestival

- Jeg er forbløffet over reaktionerne. Vi er i 2021. Vi er i dialog og håber, at plakaten kan vises så mange steder som muligt.

72-årige Almodóvars film handler om to kvinder, spillet af Penélope Cruz og Milena Smit, der føder samme dag.

Fjernet fra Instagram

Filmen havde verdenspremiere på filmfestivalen i Venedig i september, men allerede inden havde plakaten vakt furore.

Op til premieren blev den lagt på Instagram, der dog hurtigt fik den fjernet fra produktionsselskabets profil.

Det fik plakatens skaber, Javier Jaen, til at rase og sige, at Instagram burde skamme sig over at at have censureret værket.

Efterfølgende erkendte - og undskyldte - Facebook, som står bag Instagram, at have begået en (bryst)smutter.

Medie-giganten forklarede ifølge BBC, at virksomheden har en undtagelse i sine regler for nøgenhed, når opslaget har en kunstnerisk kontekst. Og så kunne plakaten ses igen på Instagram.