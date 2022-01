Buchs datter afvist: - Det er simpelthen løgn

Der skal virkelig kæmpes for at slå igennem som iværksætter.

Det kan både investorerne i 'Løvens hule' og angiveligt også deres nærmeste familie skrive under på.

I torsdagens afsnit af det populære program fortæller Jesper Buch, at hans egen 17-årige datter har haft problemer med at starte sin virksomhed.

- Jeg ved, at hvis man er under 18 år i Danmark, så er der Familieretshuset, som skal give tilladelse til, at i må starte som selvstændige, fortæller Jesper Buch til de unge fyre bag virksomheden DeSonic, der selv har startet en virksomhed, mens de er under 18 år.

- Min datter ville starte sin egen virksomhed. Det bremsede Familieretshuset.

Ikke til at tro

Grunden til, at Familieretshuset ifølge Jesper Buch stoppede datteren, er da også noget, der nok får de fleste til at spærre øjnene op.

- De mente ikke, at jeg kunne vurdere, om det hun ville starte..., lyder det fra Jesper, der dog ikke når at tale ud, inden Christian Arnstedt vantro griner og siger. 'Hold nu kæft', hvortil Jesper svarer, at den altså er god nok.

- Min datter fik afslag i Familieretshuset, de mente ikke, jeg kunne vurdere det, forklarer han til de unge mænd, der endte med en investering fra både Mia Wagner og Jesper Buch.

- Det er simpelthen løgn, udbryder Jacob Risgaard i programmet, der har svært ved at tro på, at sin investor-kollega ikke ville kunne kende en god investering.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Jesper Buch, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.