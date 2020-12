Cage er klar: - Let's get fucked

- FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCK, skriger Nicolas Cage i seks sekunder, og så er scenen ellers sat fra start i traileren for den nye serie i seks dele om bandeord på Netflix.

Det bliver både lærerigt og sjovt, når Cage, der heller aldrig selv har været bange for at tage munden for fuld i sine film, guider seerne gennem 'Fuck', 'Shit', 'Bitch', 'Dick', 'Pussy' og 'Damn'.

- Bandeord er de mest populære og fascinerende tabuer, vi har. Men hemmeligheden bag deres mærkelige kræfter har været et stort mysterium - indtil nu, siger Cage.

Nicolas Cage som vært på 'Historien om bandeord'. Foto: Netflix

I programserien vil du blive oplyst om ordenes oprindelse, udvikling og brugen af dem i popkulturen.Og Cage vil både dele ud af sin egen imponerende viden på området, ligesom der vil være input fra eksperter inden for etymologi og popkultur samt historikere og entertainere.

Serien 'History of Swear Words' bliver tilgængelig på Netflix 5. januar.

Og skulle du endnu ikke være overbevist, så har værten en sidste opfordring:

- I'm Nicolas Cage. Let's get fucked.

Er du ikke bange for, at dine ører falder af, så tjek traileren for serien øverst.

