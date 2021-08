Camilla datede fem mænd: Sådan går det i dag

Det endte med at være Meck, som Camilla valgte i 'Fem fyre flytter ind', det blev dog ikke til noget særligt mellem parret

Camilla Rye gik ellers ind i programmet med tårnhøje forventninger og helt klar til at møde kærligheden mellem de fem mænd, der over en weekend skulle lære hende at kende.

Desværre var det ikke den store kærlighed mellem Camilla og mændene i TV 2-programmet 'Fem fyre flytter ind'.

I det sidste afsnit skulle moderen til tre vælge mellem Meck og Jesper, der begge var nået til weekendens sidste dag.

Her valgte Camilla Meck, fordi hun mente, at de to havde mere kemi.

Og selvom de begge så ud til at være glade for valget, holdt det altså ikke, da kameraerne slukkede.

Det fortæller Camilla til Ekstra Bladet.

- Det gik ikke mellem os. Meck var klart mest min type, men der var ingen tvivl om, at jeg ikke passede helt sammen med nogle af de mænd, der var med. Men nu var vi jo sat sammen, så vi besluttede da også at give det en chance, fortæller hun.

Meck endte med at få en chance hos Camilla, men de to kunne ikke finde melodien. Foto: TV 2

Ikke en god timing

Parret nåede at se hinanden fire gange, hvor de spiste frokost, hyggede sig og talte sammen.

- Men han var bare et andet sted. Jeg var meget klar til noget seriøst, og han tog det mere, som det kom. Og jeg har altid sagt, at hvis man er i tvivl, om en mand gider en, så gider han nok ikke, siger hun med et grin.

De besluttede derfor, at de nok bare skulle være venner.

- Det er ikke fordi, at vi har talt meget sammen efterfølgende, men i forbindelse med programmet, har vi da lige skrevet lidt sammen, fortæller hun.

Camilla er dog ikke i tvivl om, at det var rigtig at vælge Meck over Jesper.

- Jesper passede nok meget godt sammen med min personlighed, men der var bare ikke den sidste gnist. Vi har ikke talt sammen siden, han gik ud af min dør, og det er da en skam. Vi blev venner på Facebook, men det er så en ven, man ikke taler med, lyder det.

Fyldt med reaktioner

Programmet har dog givet en masse reaktioner fra seere, selvom det ikke har givet kærlighed endnu.

- Der er da flere, der har skrevet. Også mange kvinder der gerne vil vide noget om mit hår og tøj, og det synes jeg bare er hyggeligt.

Men der er da også et par mænd, der er kommet ind i beskederne.

- Ja, mændene har også skrevet, men der har lige været et par stykker, der måske ikke var helt single, selvom de skrev, det var lidt øv. Og jeg synes da også, at dem der skriver, de må gerne gøre sig lidt umage med beskeden. Jeg gider ikke bare et 'hey' eller et billede.

Endnu har ingen fra indbakken fået en date, men Camilla søger skam stadig efter kærligheden.

- Jeg må ud og finde den i det virkelig liv, eller hvis der kommer en sød besked, siger hun med et grin.

