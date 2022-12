Casper Christensen chokerer: - Jeg er på lsd lige nu

Onsdag udkommer andet afsnit af programmet 'All Exclusive'. Her har komiker Casper Christensen inviteret tv-værten Sofie Linde til at tilbringe 24 timer med ham.

De to tv-personligheder sidder på en terrasse i Portugal og drikker vin, da han siger noget, der chokerer hende.

- Jeg er jo på lsd lige nu, siger Casper Christensen.

- Nej! Er du det? udbryder Sofie Linde.

- Ja, det er jeg, siger han.

- Nej! Hvorfor? spørger Sofie Linde så.

De skal tale om alt og intet, alvorligt og spændende - og nu er snakken faldet på lsd. Journalist Mikael Bertelsen er interview-coach på sidelinjen, mens Casper Christensen taler med sine gæster gennem 12 programmer.

Casper Christensen har aldrig røget, og Sofie Linde har aldrig taget stoffer. Det taler de om.

- Hvis jeg skal give dig guidance (rådgivning, red.) i stoffer, så vil jeg sige: Lad være med at tage kokain, siger Casper Christensen og griner.

Sprænger bombe

Den 54-årige komiker tog stoffet første gang som 42-årig. Han fortsatte i fem år, og så stoppede han. Han tog det kun til fester, og i hverdagen tænkte han ikke på det.

Det er dér, Casper Christensen sprænger bomben, at han er på lsd. Det foregår gennem mikrodosering i samarbejde med en terapeut, fortæller han. Sofie Linde er chokeret, da hun spørger hvorfor.

Han tænker sig kortvarigt om.

- Jeg synes, det har virket virkelig godt. Det har givet mig en ny måde at se tingene på og en måde at 'connecte' (forbinde, red.) tingene på, uddyber han så.

- Men kun med en terapeut. Det skal være et totalt safe environment (trygt miljø, red.), siger han.

Casper Christensen og Sofie Linde har haft flere sammenstød i programmet. Et af dem kan ses i klippet nedenfor. Selve programmet kan ses på Viaplay.

