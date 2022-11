Det er overraskende nemt at komme med i bowlen, når der skal dannes par i 'Gift ved første blik'. Få casterens tips og læs alt om processen her i artiklen

Du behøver ikke at have et perfekt liv, men du skal have noget at byde ind med. Læs casterens vigtigste pointer, før du sender din ansøgning afsted til DR-programmet 'Gift ved første blik'.

Årligt søger mellem 400 og 500 håbefulde singler kærligheden i DR's 'Gift ved første blik'. Få bliver udvalgt, men faktisk er det ikke så svært at komme i betragtning.