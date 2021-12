Cecilie Beck om røv-kommentar: - Det er ikke okay

Tv-værten, der var med i den stærkt omtalte TV 2-jubilæumsvideo fra 2013, kan i dag sagtens se, at Jes Dorphs bemærkning til Morten Stig om konens numse i videoen var at gå for vidt. Alt var instrueret, siger Dorph

Som Ekstra Bladet skrev tidligere i dag er en lummer, men satirisk intern musikvideo fra TV 2's 25 års jubilæum i 2013 atter dukket op til overfladen.

Her giver hele den daværende topledelse i TV 2 - inklusive Michael Dyrby, Anne Engdal Stig Christensen og Merete Eldrup - den gas som sangere og band, imens de leverer Daft Punks storhit 'Get Lucky' med ny dansk tekst.

Det hele er krydret med Playboy-agtige bunnypiger og fire profilerede tv-værter i lårkort, der danser frækt til musikken.

Så skal der danses kådt. De fire profilerede tv-værter i den stærkt omtalte jubilæumsvideo er fra venstre Karin Cruz, Cecilie Beck, Divya Das og Natasja Crone. Alle fire er fortsat værter på TV 2. Foto: Screendump

En af disse tv-værter er Cecilie Beck, 51.

Hun kan i dag godt forstå, at nogen ser videoen i et helt andet lys end det, den blev skabt i tilbage i 2013, men samtidig kan hun også sagtens stadig grine ad den.

- Jeg har ikke set så meget om det andet end på Twitter, hvor folk var sådan lidt 'okay - de var selv ude om det på TV 2'-agtige i tonen. Men så har man jo helt misforstået, hvad MeToo handler om, hvis man tror, at det er noget, man selv kan lægge op til. Det er den ene ting, siger Cecilie Beck og fortsætter:

- Den anden ting er, at jeg sagtens kan forstå, at folk tager den her video frem og griner ad den i det lys, når man ved de ting, vi ved i dag. Når det er sagt, så blev den lavet for at sætte gang i en intern jubilæumsfest. Det, jeg fik at vide, var, at vi skulle danse, at ledelsen var bandet, og at vi skulle sætte gang i festen i det tøj, man ville have på til en fest. Det var, hvad jeg mødte op og gjorde. Vores to topchefer deltog jo - jeg skænkede ikke en tanke, at der skulle være noget sexistisk i det. (...) Jeg kan stadig grine ad videoen i dag, siger Cecilie Beck.

Cecilie Beck fortæller, at hun bare blev bedt om at danse 'i det tøj, hun ville gå til fest i'. Klipning og øvrige medvirkende fik hun først syn for sagn for efterfølgende. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke ok med røv-kommentar

Hun understreger, at klipningen af projektet dog overraskede hende en hel del efterfølgende.

- Da de professionelle dansere blev klippet ind i de bunny-outfits, de havde på, da blev jeg sgu sådan lidt 'whoa'. Det kan jeg huske, at jeg havde det lidt mærkeligt med. Men jeg reagerede ikke med andet end 'fuck nu det', for videoen blev jo bare brugt til intern brug.

Cecilie Beck fortæller endvidere, at alt blev optaget på forskellige tidspunkter, og at ledelsens del således også var i kassen, da hun og de andre profilerede tv-værter kom ind.

- Jeg vidste heller ikke, at der ville være en scene med Jes Dorph-Petersen og Morten Stig Christensen. Jeg tror bare, at jeg grinede ad det dengang. Det sjove er jo ligesom, at Jes Dorph snakker om hendes røv med Morten Stig, og så er det Morten Stigs kone - bla-bla-bla.

- Dengang har jeg sikkert tænkt 'tø-hø', men det er faktisk på det punkt, jeg synes, at der er sket noget siden. Det er simpelthen ikke okay at kommentere nogen som helst røv og slet ikke på en arbejdsplads. Det er jo det, vi har lært nu. Dengang tænkte jeg ikke nærmere over det, men dengang tænkte jeg omvendt heller ikke over det med, at man skal undlade at kommentere på folks udseende, hvis de ikke har opfordret til det.

Jes Dorph-Petersen og Morten Stig Christensen taler i videoen om sidstnævntes kones bagdel. Se video af det - med lyd - lige herunder. Foto: Screendump

Blev kaldt ind

Ifølge Jes Dorph-Petersen, som kort efter forlod TV 2 i tre år til fordel for 3+, var der tale om et satirisk indslag, der var lavet til ham på forhånd.

- Jeg kan huske, at jeg blev kaldt ind på TV 2 for at lave det i det store studie, hvor jeg skulle være med i slutningen, siger han og fortæller videre, at han ingen indflydelse havde på indholdet i videoen.

- Der var lavet en tekst på forhånd, som jeg skulle sige, og det blev taget i bidder, så jeg anede ikke, hvad de andre lavede. Hvis man skal rette skytset mod nogen, så er det manuskriptforfatteren, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra de øvrige tv-værter i musikvideoen, men Karin Cruz og Divya Das er ikke vendt tilbage, mens Natasja Crone meddeler, at hun ikke ønsker at medvirke.