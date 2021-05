Censureret i Kina: Seks minutter er klippet ud

Millioner af fans verden over havde længe glædet sig til endelig at kunne tænde for 'Friends: The Reunion', som havde premiere på streamingtjenesten HBO torsdag.

Men for de kinesiske fans var oplevelsen en lidt anden, end den var i resten af verden.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Ifølge mediet har de tre video-platforme iQiyi, Tencent Video and Alibaba’s Youku købt rettighederne til at vise showet i Kina, men alle tre har haft redigeringsværktøjerne fremme, inden det kom ud til seerne.

Selvom der er små forskelle på de færdige resultater, har alle tre platforme valgt at klippe popstjernerne Justin Bieber og Lady Gaga samt K-popgruppen BTS ud.

Derudover har de ifølge The Hollywood Reporter fjernet hilsner fra fans med relation til LBTQ+-miljøet.

I alt svarer det til, at omtrent seks minutter af det 1 time og 43 minutter lange tv-show mangler på alle tre platforme.

Castet fra 'Venner' fotograferet i 'The Tonight Show' i 2004. Foto: Getty Images

Mødte Dalai Lama

Ifølge The Hollywood Reporter er Lady Gaga og Lisa Kudrows fælles optræden med nummeret 'Smelly Cat' fra serien sandsynligvis fjernet, fordi Gaga i 2016 mødtes med det tibetanske religiøse overhoved Dalai Lama og siden har været bortcensureret i landet.

For Justin Biebers vedkommende drejer det sig ifølge mediet om et opslag på popstjernens Instagram fra 2014, hvor han besøgte Yasukini Helligdommen, som er et krigsmindesmærke i Tokyo.

Og gruppen BTS gjorde sig uvenner med det kinesiske styre i oktober 2020, da de kom med en udtalelse, der kunne tolkes som kritik af den kinesiske involvering i Korea-krigen tilbage i 50'erne.

Trods redigeringen har 'Friends: The Reunion' fået en stormende modtagelse i Kina, oplyser mediet.

Har du også spekuleret i, hvor meget 'Friends'-stjernerne tjente på at være med i den populære serie? Bliv meget klogere her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------