Chef foreslog en trekant

Den profilerede tv-vært fik tilbud fra en chef om at gå op på et hotelværelse og have en trekant

TV 2 News-værten Karen-Helene Hjorth er blandt de 11 kvinder, der står frem i den længe ventede dokumentar i tre afsnit om forholdene på TV 2.

'MeToo: Sexisme bag skærmen' havde premiere mandag morgen på discovery+. Dokumentaren er blevet til i et samarbejde mellem dagbladet Information og produktionselskabet Impact, og her fortæller Karen-Helene Hjorth blandt andet om en seksualiseret kultur, hvor hun personligt har prøvet at blive vurderet på, om hun var for 'fuckable' til en bestemt opgave.

- Det ved jeg, at der er også andre, der har fået at vide. Det var helt normalt. Det var ikke noget, man studsede over, siger hun.

Hendes oplevelse bliver bekræftet af TV 2-vært Cecilie Beck, der også medvirker i 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

- Hvis vi skal tale om, hvor den seksualiserede tone herskede, så vil jeg sådan groft sagt sige, at den gennemsyrede hele nyhedsorganisationen, siger hun.

Tunge i halsen

Det er ikke kun tonen i kulturen, 44-årige Karen-Helene Hjorth har mærket. Hun har helt konkrete oplevelser med i rygsækken. Hun fortæller, at hun er blevet udsat for ret konkret grænseoverskridende adfærd fra en chef.

- Der var en af cheferne, som har opført sig sådan lidt specielt over for mig. Gentagne gange. Sådan meget fysisk. Jeg havde følelsen af at blive ført, siger News-værten fortsætter.

- Det er også med ham, at jeg har en 'oplevelse'. Det er den første store gallafest på TV 2, som jeg er inviteret med til. Jeg var kommet med på et afbud. I løbet af aftenen gør jeg ret meget for at komme væk fra vedkommende. Det lykkedes, lige indtil jeg skulle hjem. Jeg hopper ind i en taxa, og så hopper han guddødemig med ind i taxaen, fortæller Karen-Helene Hjorth.

Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen' Se traileren til 'Metoo: Sexisme Bag Skærmen'

I et forsøg på at slippe af med chefen siger hun, at de ikke skal samme vej. Han vil dog gerne køre hende hjem, er svaret.

- Det ender med, at han står af sammen med mig og sender taxaen videre. Han tager fat i mig og begynder at kysse mig. Jeg kan huske følelsen af hans tunge inde i min mund, hvor jeg bare tænker 'hvad fanden sker der? Det er jeg da ikke med på det her. Hvordan kommer jeg ud af det her uden at blive fyret på mandag.' Jeg siger ikke nej, men får viklet mig ud, træder et par skridt tilbage, griner lidt fjoget og siger 'nå men jeg skal også hjem, hej, hej'. Og så går jeg.

Karen-Helene Hjorth har været hos TV 2 i mange år og arbejder i dag på TV 2 News. Foto: Mogens Flindt

Tilbød trekant

Karen-Helene Hjorth frygtede, hvad hendes afvisning ville betyde, og hvordan det ville være at møde på arbejde igen sammen med chefen. De talte ikke efterfølgende sammen om episoden, men nogle år senere gjorde selvsamme chef nye tilnærmelser til en fest.

Det skete, da Hjorth havde danset med en kvindelig kollega. Efterfølgende mødte hun chefen i baren. Han sagde til hende, at han synes, at det var frækt, at de to havde danset sammen.

- Og så foreslog han, at vi jo alle tre kunne gå på hans hotelværelse, siger hun til Information og fortæller, at hun husker, at han brugte ordet 'trekant'.

Karen-Helene Hjorth afviste endnu en gang chefen.

Den pågældende chef ønsker ikke at kommentere de konkrete anklager over for avisen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Karen-Helene Hjorth, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.