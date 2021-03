Chok: Det er slut

To ture kunne det blive til for Hiba, der nu er ude af dette års 'X Factor'

Det måtte jo komme.

Fredag aften skulle den første deltager forlade dette års 'X Factor', efter dommerne stod med det svære valg om at sende Hiba eller Ida & Neva ud.

Det endte dog med et farvel til Hiba, der kun fik to gange på den store scene.

Beslutningen endte hos Oh Land, og hun valgte at sende Hiba ud.

Det til stor overraskelse for Hibas mentor, Martin Jensen.

- Jeg er meget ked af, at du må forlade konkurrencen. Men jeg vil meget gerne arbejde videre med dig i fremtiden, lød det efterfølgende fra Jensen.

Alle kvinderne gjorde deres bedste. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det blev især en følelsesladet omgang for Hiba, der måtte afbryde sin sang, fordi hun blev så følsom under sin optræden.

- Det ville betyde alt at komme videre. Jeg har dedikeret alt til det. Jeg har tilsidesat studie og jobtilbud for det her. Det vil betyde alt, sagde den unge kvinde efter sin sang.

Blachman fik da også udtalt sig om sangerens udbrud, inden han stemte på sin egen gruppe som dem, der skulle videre.

- Vi ved allesammen, at tårer virker godt på fjernsynet, lød det fra dommeren.

Hiba måtte stoppe showet, da hun begyndte at græde. Foto: Tariq Mikkel Khan

Bookmakerne havde på forhånd udtalt, at det var Ida & Neva samt Hiba, som de så ude som de første af sangkonkurrencen.

Men var det den rigtige beslutning? Du kan stemme med her: