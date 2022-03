Chok-exit: Her er deres overraskende reaktion

Wela & Garcia var lettede over, at de røg ud af 'X Factor' fredag aften

Fredag aften blev sidste gang på 'X Factor'-scenen for Thomas Blachmans gruppe Wela & Garcia.

De trak det korteste strå, da Martin Jensen noget overraskende valgte at stemme Lorenzo & Charlo videre - det til trods for, at de havde fået enormt hård kritik for deres præstation.

Wela & Garcia selv tog det dog ganske pænt, da Ekstra Bladet talte med dem efter fredagens afgørelse.

- Vi er selvfølgelig øv, men vi er også lettede, lød det fra Rumle, der udgør den ene halvdel af gruppen.

- Ja, helt klart, vi er selvfølgelig ærgerlige. Men det er et kæmpe arbejde, og vi havde selvfølgelig været klar til at kæmpe videre for det, hvis vi gik videre, lød det videre fra Mathias.

De to venner var lettede over, at deres tid i 'X Factor' nu er slut. Foto: Jonas Olufson

- Men det har sgu været hårdt, og vi er meget tilfredse med, at vi er nået så langt, lød det videre fra Rumle, der blev suppleret af Mathias:

- Udsigterne til at se Netflix er fantastiske.

- Når du siger, at I er lettede, hvad mener du så?

- Det har været et intenst forløb, og vi skal videre nu. Det bliver rart, lød det fra Rumle.

Så forståeligt

- Var det fair, at Lorenzo & Charlo gik videre frem for jer?

- Det er så forståeligt. De har virkelig noget specielt. De er underholdende. Jeg føler, at man glemmer dem ikke, lød det fra Rumle.

- De er helt anderledes end os. Det er det, vi glæder os til at se hver fredag. Det er wild-cardet, lød det fra Mathias.

Foto: Jonas Olufson

- Det er ikke unfair?

- Nej, det er forståeligt. Det er Martins valg, lød det forstående fra gruppen.

De to glæder sig nu til at lægge musikken på hylden for en stund for at fokusere på deres skole.

- Vi skal tilbage til gym-livet og druk og skole og lektier. Det skal vi indhente. Ud at hygge os, lød det fra Rumle, der blev suppleret af Mathias:

- Og så skal vi ud og lave musik igen, når vi lige får mod til det.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Så læs mere her.