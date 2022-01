Chok-hitserie vender tilbage: Røber nye detaljer

Godt nok begynder optagelserne til den længe ventede sæson 3 af den norske hitserie 'Exit' først i spanske Malaga i næste måned.

Men det forhindrer ikke Peter Testmann-Koch fra produktionsselskabet og serieforfatter samt instruktør Øystein Karlsen i at røbe detaljer fra den imødesete tredje omgang af føljetonen om fire forretningsmænd i Norge, der skejer ud til den helt store guldmedalje.

Det skriver norske VG.

Kryptovaluta i fokus

Testmann-Kock løfter bl.a. sløret for, at kryptovaluta, der især i de senere år har været oppe i tiden, nu også kommer til at spille en central rolle i 'Exit'.

I Norge vises serien på NRK, mens den herhjemme hidtil har kunnet streames på DRTV og har været vist på DR2.

- Det er centralt i gutternes liv og virke denne gang. Det er let af få adgang til sorte penge gennem kryptovaluta. Noget, der passer svært godt ind i vores handling. Det er brutalt, hvordan folk med mange penge stadig finder nye måder at skjule sine penge på, siger han til VG.

Set af 2 mio.i Norge

De to første sæsoner har været set af op mod 2 mio. alene i Norge - vel at mærke et land med kun lidt over 5 mio. indbyggere. Hertil skal lægges de mange seere i det øvrige Norden - heriblandt Danmark, hvor 'Exit' er været en ubetinget succes.

Serieforfatter og instruktør Karlsen, der i øvrigt tidligere bl.a. stod bag sæson 3 af den kendte serie 'Lilyhammer', mener ikke, at det har været en speciel udfordring af skrive den nye sæson af 'Exit':

- Det er jo altid skræmmende, men ikke mere end normalt. Begynder man at tænke for meget, så bliver man jo paralyseret. Målsætningen er altid at gøre noget, som topper det forrige, siger Øystein Karlsen.

Han har i sin research til den kommende sæson selv tilbragt en del tid hos det, man i Norge kalder 'Økokrim', og har også haft samtaler med Tax Justice Network om alt fra kryptovaluta til hvordan norsk vindkraft tjener milliarder af kroner for selskaber, som ingen ved, hvem ejer.

Firkløveret vender tilbage

Det er bekræftet, at alle fire hovedpersoner - tre nordmænd og en svensker - vender tilbage i glansrollerne som Adam (spillet af Simon J. Berger), William (Pål Sverre Hagen), Henrik (Tobias Santelann) og Jeppe (Jon Øigarden).

Hvis man kan tale om en særlig hovedperson i 'Exit' blandt de fire venner, så er svenske Simon J. Berger (billedet) et godt bud i rollen som Adam Veile. Her sammen med en prostitueret og på randen af en psykose eller et nervesammenbrud. Foto: NRK

Denne gang får produktionsholdet formentlig hjælp af den islandske instruktør Gísli Örn Garðarsson til nogle af episoderne - simpelthen fordi, det for chef-instruktøren er svært at klare det hele selv. Det er en af hans akilleshæle, at han vil for meget, afslører Øyvind Karlsen således.

- Det er muligt, jeg har et unaturligt kontrolbehov, eller bare er vældigt dårlig til at uddelegere. Det, at jeg ikke gør alt selv, er ren logistik. I 'Exit' er der vældigt mange efterspurgte skuespillere, og for at få ting til at gå op, så må vi arbejde lidt parallelt, siger Øyvind Karlsen til VG.

Hvis du ikke kender 'Exit', og vil have en fornemmelse af universet, så tjek traileren til sæson 1 fra 2019 herunder: