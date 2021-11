Chok i 'Robinson': Vendt ryggen i sidste øjeblik

Nu spidser det for alvor til i 'Robinson Ekspeditionen', hvor deltagerne langt om længe kan dufte en finale-plads.

Men før den sidste kamp om trofæet skal kæmpes, skal to af deltagerne i aftenens finaleafsnit i dødskamp, og på trods af en tilsyneladende urokkelig alliance vælger både Katrine og Ralf at gå imod Oliver og sende ham i duel mod Amanda Sascha.

Til Ekstra Bladet fortæller 28-årige Oliver Lawson dog, at han var knap så overrasket over udfaldet af afstemningen.

- Jeg blev da lidt overrasket over, at Katrine stemte på mig, men jeg havde egentlig godt set den komme. Jeg valgte at gamble til allersidst og forsøgte at vinde Amanda Sascha over på min side, da jeg troede, at Katrine og Ralf var gået sammen med Martin om at få mig ud, siger Oliver og tilføjer:

- Det var sindssygt dumt spillet af mig. Jeg traf et dumt taktisk valg ved at snakke med Amanda. Jeg stod nemlig rigtig godt i den alliance, selvom min mavefornemmelse fortalte mig, at der var noget i gærde. Så jeg må bare erkende, at min taktik mislykkedes.

I klippet nedenfor kan du se, hvad der leder op til, at Amanda Sascha og Oliver ender med at skulle i duel.

Vi turde ikke

Katrine, som har været i alliance med Oliver siden ekspeditionens tredje dag, forklarer, at den eneste grund til, at hun valgte at lægge sin stemme på ham, var, at han forsøgte at skabe splid mellem hende, Ralf og Amanda Sascha.

- Der var ingen tvivl om, at Oliver har forsøgt at spille hende ud imod os eller måske prøve at finde ud af, hvor han stod. Men han stod godt. Der var ingen af os, der ville have smidt ham ud, hvis ikke det var for det der, siger Katrine til Ekstra Bladet.

Ralf vælger at sende Oliver i dødskamp på trods af deres alliance. Foto: Nent Group Danmark

Fra Ralf er forklaringen den samme. Han tilføjer, at de forinden ø-rådet ikke kunne nå at rede trådene ud med Oliver.

- Det havde vi ganske enkelt ikke tid til. Inden man skal i ørådet, skal man fortælle produktionen, hvem man stemmer på, så vi måtte hurtigt tale sammen. Vi havde ikke nok ro i maven til at tale med Oliver inden, fordi vi var bange for, at han så ville gå imod os, siger Ralf.

Og på trods af Olivers mavefornemmelse, så erkender han, at han selv er skyld i, at han ender i dødskamp.

- Jeg troede, at jeg stod sikkert nok til at prøve at spille Martin ud. Men jeg kan ikke lægge skylden på andre end mig selv og sige, at det simpelthen var for dårligt spillet dagen inden finalen. Jeg tror ikke, at Katrine og Ralf var gået bag min ryg, hvis ikke jeg selv havde gjort det til at starte med.

Hvad udfaldet af duellen mellem Oliver og Amanda Sascha bliver, og hvem der i sidste ende bliver årets vinder, kan du følge i 'Robinson Ekspeditionen' på TV3 og Viaplay mandag klokken 20.00.

