Chok: Måtte advare sin mor

Skuespilleren Ryan Phillippe har en fremtrædende rolle i den nye Disney+-thriller 'Big Sky'.

Om det ligefrem kan kaldes en hovedrolle står lidt hen i det uvisse efter en voldsom afslutning på første afsnit, som Ekstra Bladet har fået lov at kigge nærmere på forud for den danske premiere på mandag.

Afslutningen på afsnittet involverer både en pistol, en korrupt landbetjent og anseelige mængder blod.

- Første gang jeg læste pilot-afsnittet, kan jeg huske, at jeg når til sidste side og næsten taber manuskriptet. Jeg var så chokeret, fortæller Ryan Phillippe i et interview med Ekstra Bladet.

Han er forståeligt nok ikke meget for at afsløre alt for meget af handlingen, som helt overordnet handler om en lastbilchauffør, der kidnapper kvinder i et øde sydvestligt hjørne af den amerikanske delstat Montana.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at du kommer til at se min karakter igen.

46-årige Ryan Phillippe spiller privatdetektiven Cody Hoyt, der sammen med sin separerede kone og eksbetjent Jenny Hoyt (spillet af Katheryn Winnick) og kollega Cassie Dewell (spillet af Kylie Bunbury) sætter jagten ind på at finde lastbilchaufføren.

Skuespilleren Ryan Phillippe måtte advare sin mor om handlingen i thriller-serien 'Big Sky'. Foto: ABC

Før opklaringsarbejdet for alvor kunne begynde skulle chokket i første afsnit dog lige fordøjes , og Ryan Phillippe måtte advare de nærmeste venner - og ikke mindst sin mor.

- Jeg var nødt til at fortælle det til min mor. Hun bryder sig ikke om det, når der sker mig noget dårligt i nogen af de projekter, jeg er med i.

Scener, der sender seere helt ud på kanten af sofaen, var dog også den primære årsag til, at Ryan Phillipe blev forelsket i det næsten tabte manuskript.

- Jeg synes, at meget af det, vi ser i dag, er så forudsigeligt. Så det er spændende at være en del af noget, der er så overraskende. Jeg elsker tv-serier, som ender med en cliffhanger, og hver episode af 'Big Sky' fungerer på den måde til et punkt, hvor du ikke kan vente med at se, hvad der sker næste gang.

Du kan se, hvad der sker i første og efterfølgende afsnit af 'Big Sky', når thriller-serien har premiere på Disney+ 23. februar i forbindelse med lanceringen af Star-sektionen, der henvender sig til voksne.

