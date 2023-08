Chok-melding fra Werner: Stopper som dommer i 'Vild med dans'

'Vild med dans' er på trapperne med en 20. sæson af programmet, og det betyder både nye tiltag og farvel til kendte ansigter.

Mest markant bliver det med jubilæumssæsonen farvel til Jens Werner som fast dommer. Han har været med i dommerpanelet siden første program i 2005, men fratræder nu sin faste plads på dommertronen.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

- Jubilæumssæsonen på 'Vild med dans' er en fantastisk måde for mig at afrunde en utrolig sjov, spændende og lærerig rejse med ’Vild med dans’ siden 2005. Ligesom med mange andre ting i livet vil jeg gerne stoppe, imens legen er god, imens jeg er på toppen og fortsat holder af det, jeg laver, udtaler Jens Werner i pressemeddelelsen.

Hos TV 2 sender de i den forbindelse en stor tak til Jens Werner for hans indsats.

- Jens har været konsulent og dommer på 'Vild med dans' siden begyndelsen i 2005 og har haft en kæmpestor betydning for programmet. Vi er meget taknemmelige for, at Jens har været med ombord i alle disse år – det skal han have en stor tak for, og vi glæder os over, at Jens igen i år vil sidde med ved dommerbordet i nogle af de afgørende programmer, lyder det fra Thomas Richardt Strøbech, der er redaktør på 'Vild med dans'.

I marts blev den folkekære dommer ramt af kræft, som han fortsat behandles for. Om sygdommen, som 58-årige Jens Werner regner med at blive helbredt for, har spillet en rolle i forhold til afskeden fra programmet, fremgår dog ikke af pressemeddelelsen.

Udover sygdommen blev Werner - og de mange andre danse-kollegaer - hårdt ramt i vinter, da en anden legendarisk 'Vild med dans'-dommer, Britt Bendixen, døde i en alder af 81 år.

...

Når den nye sæson starter i september, vil det være med en skiftende gæstedommer som erstatning for Jens Werner. Foto: Jonas Olufson

En sidste svingom

Selvom Jens Werner ikke længere skal være en del af det faste panel, der i år kommer til at bestå af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie Pedersen og Marianne Eihilt, er det ikke helt slut med Werners vurderinger.

For i et nyt tiltag har TV 2 i år valgt at holde den femte dommerplads åben for gæster.

Der vil således være en ekstra gæstedommer i hvert program, som ifølge TV 2 kommer til at bestå af 'store 'Vild med dans'-personligheder'.

Kanalen løfter endnu ikke sløret for, hvem seerne kan forvente at se i den femte dommerstol fra program til program.

På nær finaleshowet 24. november, hvor Jens Werner altså trodser sygdommen og vender tilbage til en sidste svingom i panelet. Ifølge TV 2 vil Jens Werner ligeledes være at finde som gæst i andre 'udvalgte programmer'.

Vi kommer ikke til at undvære Jonas Olufson fuldkommen. Foto: Jonas Olufson

Gensyn med de gamle

Modsat Werners exit er det ligesom sidste år fortsat Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen, der kommer til at guide seerne gennem danseriet som værter.

Og TV 2 byder i anledningen af 20-års jubilæet også velkommen tilbage til flere andre kendte ansigter.

Som noget nyt vil sæsonens sjette program nemlig også blive markeret som et særligt jubilæumsshow, hvor dansefans kan opleve et gensyn med nogle af de i alt 208 kendisser, der tidligere har betrådt det vilde dansegulv.

'Vild med dans' får premiere 22. september og rundes af med en stor finale i Horsens 24. november.