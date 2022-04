Chok-melding: Han er færdig

James Corden er snart fortid på 'The Late Late Show'.

Den kendte vært har forlænget sin kontrakt med CBS og 'The Late Late Show' i et år, men derefter vil han stoppe som vært og forlade programmet i 2023.

Det skriver Deadline.

Når 43-årige Corden forlader 'The Late Late Show', vil han have været vært på det ikoniske program i otte og et halvt år, og det har da heller ikke været en nem beslutning at sige stop, lader den kendte komiker og vært forstå.

- Det har været en virkelig hård beslutning at forlade showet, fordi jeg er så utroligt stolt af det, lyder det fra James Corden.

- Jeg er meget begejstret for, at forlænge i et år. Jeg troede altid, jeg ville lave det her i fem år og så smutte, men så fortsatte jeg. Jeg har tænkt meget over det i lang tid og tænkt over, hvorvidt der skulle være et eventyr mere, siger han videre.

Foto: Phil Mccarten/Ritzau Scanpix

James Corden skrev kontrakt med 'The Late Late Show' i 2014 og fik debut på skærmen i marts 2015.

Inden da var showet blevet beværtet af Craig Ferguson i ni år.

James Corden har haft stor succes med 'The Late Late Show', og klip fra programmet er flere gange gået viralt - især på grund af formatet 'Carpool Karaoke', hvor Corden inviterer en kendt person med på køretur, hvor der bliver skrålet med på den kendtes hits.

Her har blandt andre stjerner som Adele og Ed Sheeran deltaget.

'The Late Late Show' har eksisteret siden 1995.