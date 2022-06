Chok-melding: Netflix dropper danske film og serier

Netflix stopper udviklingen af nye serier og film i Danmark.

Det har streamingtjenesten meddelt sine danske samarbejdspartnere, skriver Politiken. Avisen har forsøgt at få en kommentar fra Netflix.

Netflix' beslutning kommer som reaktion på en rettighedsaftale, der blev indgået mellem producenter og filmfolk i december.

Aftalen trådte i kraft i januar og skal sikre kunstnerne bedre betaling.

Ifølge Netflix og også TV 2 Play gør aftalen det dog for dyrt at skabe nye tv-serier.

Sidstnævnte meddelte i marts et midlertidigt stop for udvikling af ny dansk fiktion.

Den to-årige aftale for 2022 og 2023 blev indgået mellem Producentforeningen på den ene side og Create Denmark på den anden side.

Create Danmark repræsenterer fagforbund for danske manuskriptforfattere, instruktører og skuespillere.

'Træls'

Jørgen Ramskov, der er direktør i Producentforeningen, siger til Politiken, at det er 'træls'.

- Det er rigtig ærgerligt, for så bliver der ikke produceret noget. Så er der ikke noget arbejde, og så bliver der ikke tjent penge, lyder det.

Omvendt mener Benjamin Boe Rasmussen, der er formand for Dansk Skuespillerforbund, at aftalen er nødvendig for at forsvare den danske rettighedsmodel. Han er også ordfører i Create Denmark.

Til Ekstra Bladet siger han, at det er nødvendigt med den aftale, der er blevet indgået.

- Vi forsøger at tage et opgør med en branche, der ude i verden fungerer på en anden måde, end vi er vant til i Danmark. Det er en god overenskomst, vi har indgået, og de må vænne sig til den model, vi har i Skandinavien, siger han.

Han ærgrer sig dog over, at stikket nu bliver trukket på de danske produktioner.

- Vi gik ind til det med åbne øjne, og vi vidste, at det ville blive svært. Jeg er stadig rigtig tilfreds med den aftale, vi indgik, men det her er da ærgerligt, siger han og understreger, at han ikke forventer, at det er helt slut med Netflix-produktioner i Danmark for altid.

Den første dansk-producerede Netflix-serie var 'The Rain', hvis sæson nummer et udkom i 2018. Den blev ganske populær internationalt og var ifølge Netflix en stor succes.

Også blandt andet serien 'Nisser', som udkom på Netflix sidste år, er produceret i Danmark.