Chok-melding: Slut med 'Hjem til gården'

Der er dårligt nyt for de 500.000 danskere, der søndag efter søndag sidder klistret til skærmen, når 'Hjem til gården' ruller over skærmen på TV 2.

Når finaleafsnittet i femte sæson ruller over skærmen på søndag klokken 20.00, bliver det nemlig sidste gang, vi får noget at se til det populære program.

Det afslører TV 2 over for Ekstra Bladet.

- Vi har haft fem fantastiske sæsoner af 'Hjem til gården', hvor hver sæson har haft sit helt særlige præg med spændende og nye greb undervejs, starter Kanalchef på TV 2 Dorthe Thirstrup og uddyber:

- Vi har været meget glade for at have 'Hjem til gården' i vores portefølje af programserier på TV 2 PLAY og TV 2, men der skal være plads til fornyelse og forandring, og det er tid til at gøre plads til nye og spændende formater, som vil vække lige så stor interesse hos seerne. Nu glæder vi os til at sende det sidste finaleafsnit, hvor det afsløres, hvem der bliver årets vinder af 'Hjem til gården' og den halve million kroner.

I fem sæsoner har Lene Beier været vært på 'Hjem til gården'. Foto: Anders Brohus / TV2

- Vildt ærgerligt

I alle fem sæsoner har Lene Beier stået i spidsen for programmet som vært, og hun ærgrer sig over, at den tid nu er forbi.

- Det er da selvfølgelig helt vildt ærgerligt, at der ikke kommer endnu en sæson. Jeg har vidst det i et godt stykke tid nu, og selvom det har været vildt sjovt at lave 'Hjem til gården', så er det jo bare sådan, som gamet er. Det er et spørgsmål om seertal, økonomi og prioritering. Så kommer der nok noget andet godt, men det er da ærgerligt, for det er et fedt program at lave, fortæller værten.

