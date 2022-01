Chok-nyhed: Stopper på ubestemt tid

Hvis du er en af de mange danskere, der sidder klæbet til skærmen, når blandt andre Sebastian Klein og Vicky Knudsen på TV 2 konkurrerer om at finde flest dyr i programmet '1 døgn, 2 hold, 3 dyr', er der dårlige nyheder.

Programmet holder nemlig pause på ubestemt tid. Det til trods for, at programmet netop er blevet nomineret til TV Prisen.

Det oplyser både naturvejleder Morten DD Hansen og biolog Vicky Knudsen på Twitter.

'Det er ved at blive en vane, at 123dyr på TV 2 er nomineret til TV Prisen (2. gang i kategorien underholdning), men det er desværre nok sidste gang, idet programmet er sat på pause på ubestemt tid. Med andre ord ikke mere familiefjernsyn om dknatur og biodiversitet', lyder det fra Morten DD Hansen.

I opslaget fortæller Morten DD Hansen videre, at han ikke ved, hvorfor programmet er sat på pause.

'Det er jo deres suveræne valg, uanset hvor mange glade seere, vi har mødt ude i landet. Men det føles lidt trist, for det har virkelig været et program, som har samlet familien - og har handlet om den danske natur, som ellers har været svært at gøre sexet', lyder det.

Morten D.D. Hansen og Sebastian Klein er begge kede af, at programmet nu bliver sat på pause. Foto: Made By Us/TV 2

'Vi er kede af det'

Til Ekstra Bladet fortæller Sebastian Klein, at han og de andre medvirkende er meget overraskede over TV 2's beslutning.

- Vi havde alle regnet med, at vi ville fortsætte, og vi havde store planer for, hvor vi skulle tage programmet hen. Blandt andet ville vi gerne til udlandet, men nu er programmet blevet sat på pause på ubestemt tid, siger han og fortsætter:

- Jeg håber selvfølgelig, at vi bliver sat i gang igen, men lige nu ved vi ikke, hvad der skal ske.

Ifølge Sebastian Klein er det da også ene og alene TV 2, der har taget beslutningen om, at programmet ikke skal fortsætte.

- Vi er kede af det, for vi ville alle rigtig gerne have fortsat. Men det her er en beslutning, TV 2 har taget. Og så må vi jo se, hvad der sker, og om de genoptager det.

- Men det er lidt sjovt, at vi kommer til at sidde til TV Prisen og er nomineret for et program, der ikke længere kører, så jeg håber, vi vinder den, siger han med et grin.

TV 2 reagerer

Hos TV 2 bekræfter kanalchef Dorthe Thirstrup, at det populære dyreprogram for nu er fortid.

Hun fortæller, at det især handler om, at tallene på streaming ikke har været prangende.

'Vi har været super glade for ’1 døgn, 2 hold, 3 dyr’, som er god og underholdende public service og et af de vigtige naturformidlingsprogrammer i Danmark. Vi har sendt i alt 24 programmer og er dermed kommet godt rundt i Danmark og i faunaen, når det gælder vilde dyr, som er vanskelige at finde herhjemme', lyder det i en mail fra kanalchefen, der fortsætter:

'Samtidig har TV 2 øget fokus på, at programmer både skal fungere på tv og streaming. Erfaringen siden 2017 er, at ’1 døgn, 2 hold, 3 dyr’ er set af 369.000 på tv i gennemsnit (inklusive tidsskiftet sening) og kun har en beskeden sening på TV 2 PLAY', lyder det i en mail.

Dorthe Thirstrup fortæller, at hun godt forstår, at holdet bag programmet er skuffede.

'Det er altid svært, når vi må skuffe medvirkende og nogle seere, men det er sådanne beslutninger og prioriteringer, vi må tage en gang imellem, når der samtidig skal være mulighed for at igangsætte nye programserier'.

Kanalchefen kan for nuværende ikke sige, om der kommer mere af naturprogrammet i fremtiden.