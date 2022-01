Chok: Trækker sig alle fra 'Korpset'

Når femte sæson af 'Korpset' får premiere på TV 2 senere i år, bliver det uden de tre velkendte instruktører og tidligere jægersoldater Thomas Rathsack, Claus Staun og Erik B. Jørgensen.

De har nemlig valgt at stoppe forud for den kommende sæson af realityprogrammet, hvor kendte danskere tester deres fysiske og mentale styrke og gennemgår en lang række prøvelser, der er kendt fra frømandskorpset.

Det bekræfter både TV 2, Erik B. Petersen, Thomas Rathsack og Claus Staun over for Ekstra Bladet.

- Jeg er stoppet. Det var min egen beslutning at stoppe efter nogle kontraktlige forhandlinger, hvor vi ikke kunne nå til enighed om, hvordan tingene skulle være, siger Erik B. Petersen.

Samme forklaring giver Thomas Rathsack:

- Vi kunne ikke få enderne til at mødes, og der var nogle præmisser, der ikke var på plads, og derfor valgte jeg at takke nej til at være med i femte sæson.

- Men måske bliver det aktuelt igen en dag. Det her er ikke en permanent beslutning, og jeg er aldrig definitiv over for noget, siger Rathsack, der især kommer til at savne at arbejde med sine kolleger, Erik og Claus.

Kunne ikke blive enige

Også Claus Staun bekræfter over for Ekstra Bladet, at de tre i samlet flok har valgt at trække sig fra 'Korpset'.

Ifølge ham skyldes det, at de ikke kunne blive enige med produktionen om, hvordan programmet skulle skrues sammen.

- Vi havde alle tre i støbeskeen, at vi skulle være med i den kommende sæson, og vi var meget langt med forberedelserne. Jeg var ikke med i den seneste sæson af andre årsager, men det var meningen, at jeg skulle være med i den kommende, siger han og fortsætter:

- Men der kom nogle store spørgsmål i forhold til formatet, som vi ikke kunne blive enige med produktionen om.

Igen i år bliver 'Korpset' med kendte danskere. Foto: TV 2

Svær balance

Ifølge Claus Staun handlede uenighederne især om, hvordan programmets format skulle udvikle sig.

- Det er en svær balance at blande virkelighed med et realityformat, for hvor går grænsen imellem reality og virkelighed? Den balance synes jeg, vi har været god til at finde de seneste sæsoner, men denne gang har vi ikke kunnet nå til enighed, og balancen var ikke den rigtige for os, siger han og tilføjer:

- Der har været en række forskellige ting rent kontraktmæssigt og forstyrrende elementer med lokationen, formaterne og deltagerne. Vi kom for langt fra hinanden, og til sidst kunne vi ikke se os selv i det og stå inde for det, og vi nåede for langt fra det, vi ville.

Afviser ikke at komme tilbage

Claus Staun fortæller, at de i lang tid forsøgte at få enderne til at mødes.

- Vi endte med alle tre at sige nej efter at have snakket sammen. Der har været mange forhandlinger frem og tilbage, og det har jo været et temperamentsspørgsmål, hvor meget man vil gå med til, siger han og tilføjer, at han bestemt gerne ville have fortsat som en del af 'Korpset', og at der ikke er nogen sure miner:

- Jeg vil meget gerne være en del af 'Korpset', og det havde jeg også været, hvis vi var landet på det rigtige format. Men jeg er slet ikke afvisende for at komme tilbage i en sæson seks, hvis jeg bliver spurgt, og det er det rigtige format. Der er ingen, der er personligt uvenner, men jeg ved jo ikke, om jeg bliver spurgt, siger han og fortsætter:

- Jeg tager det dog meget afslappet, at jeg ikke er med, og jeg ønsker programmet alt det bedste og glæder mig til at følge de nye og spændende personer, som skal lede programmet frem, og jeg er spændt på at se, hvordan det endelige program kommer til at se ud.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Rathsack, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

