Chok: Vender ikke tilbage

Der bliver ikke nogen Simon Hastings i sæson to af 'Bridgerton' - René-Jean Page vender nemlig ikke tilbage i rollen

Det er slut.

Efter blot en sæson er René-Jean Page færdig i rollen som greven Simon Hastings i universet fra tv-serien 'Bridgerton'.

Simon Hastings blev en voldsomt populær karakter, men der kommer ikke mere med ham i universet. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Det oplyser skuespilleren på Instagram, hvor han har delt et billede af sig selv i rollen. Også seriens egen Instagram-side har delt et opslag, der er skrevet som et brev fra den såkaldte 'Lady Whistledown', der er en mystisk figur i serien.

'Vi siger adieu til Regé-Jean Page, som så fremragende spillede greven af Hastings'.

I serien spiller Regé-Jean Page over for Phoebe Dynevor, der i rollen som Daphne Bridgerton er den anden hovedrolle i første sæson. Serien har dog et helt andet fokus i anden sæson, hvor den i stedet vil handle om Anthony Bridgerton, der spilles af Jonathan Bailey.

Phoebe Dynevor fortsætter i sin rolle som Daphne Bridgerton, hvor hun vil fungere som en støttende søster for Anthony.

I et interview med mediet Variety fortæller Regé-Jean Page, hvorfor det kun blev til en sæson som greven af Hastings.

- Det er en historie på en sæson. Den har en begyndelse, en midte og slutning.

- Jeg har ikke andet end spænding på 'Brigdertons' fortsatte vej ud i at overtage kloden, siger han til mediet.

'Bridgerton' blev i den grad en populær serie. Den strøg faktisk direkte ind som nummer et på listen over serie, der har fået flest visninger i løbet af de første fire uger på Netflix, som har udgivet den. Hele 82 millioner så med i løbet af den første måned.