Chokerede dommerne: - Jeg fortryder

Lørdag aften indtog rapperen Alexander Jensen 'X Factor'-studiet til en nervepirrende omgang 5 Chair Challenge.

Her havde rapperen atter valgt en af sine egne sange i forsøget på at imponere dommeren Martin Jensen, der i denne omgang var bøddel og skulle vælge sine fem favoritter imellem solisterne over 23 år, som han kan tage med sig videre til bootcamp.

Alexander Jensens sangvalg vakte i den grad opmærksomhed blandt de tre dommerne og publikum i studiet. Sprogbruget var nemlig bestemt ikke for børn, og ord som 'pik' og 'kneppe' fløj frem og tilbage i studiet, imens Alexander Jensen optrådte.

- Jeg synes, de tog godt imod det. Publikum syntes, det var sindssygt fedt, kunne jeg mærke, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men man kunne godt se på Oh Land, at hun var lidt chokeret en gang imellem, og at flere bemærkede sprogbruget, griner han.

Da Alexander første gang medvirkede i begyndelsen af sæsonen, bemærkede flere, at de havde set ham før.

Fortryder

Selvom Alexander Jensen var glad for sit sangvalg, og at han til at starte med fik en stol af Martin Jensen, fik han dog ikke lov at sidde i den længe. Rapperen blev nemlig i sidste ende valgt fra frem for en af de andre deltagere.

I dag ærgrer det Alexander Jensen, at han ikke valgte en anden sang.

- Jeg fortryder, at jeg valgte den sang. Jeg ville gerne have valgt en anden. Jeg har skrevet en, der hedder 'Undskyld', som har en rød tråd til 'Gadeklog', som jeg sang til audition. Jeg synes, at den ville have passet bedre. Men jeg kunne ikke få fat i beatet til den, og derfor blev det den anden.

Alexander Jensen er i dag ked af, at hans 'X Factor'-eventyr sluttede brat, men den 23-årige rapper har hele tiden vidst, at han ikke ville vinde det populære underholdningsprogram, fortæller han.

- Det var selvfølgelig rigtig ærgerligt, men jeg vidste godt på forhånd, at rap ikke var det foretrukne i 'X Factor'. Derfor var jeg også forberedt på, at jeg ikke ville vinde, siger han.

Alexander fik i første omgang en stol, men måtte se sig slået på målstregen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Hvorfor valgte du så at melde dig til, hvis du på forhånd vidste, at du ikke ville vinde?

- Det er en sjov historie. En af mine kammerater indgik et væddemål med mig og tilbød mig 1000 kroner, hvis jeg røg ud i audition. Jeg tog udfordringen op, og så røg jeg jo ikke ud. Så jeg fik ingen penge, siger han med et grin og fortsætter:

- Men jeg har hele tiden også tænkt, at det var en god måde at vise min musik frem, og at det var god pr. Det er en god måde at promovere min musik, og det har givet mig blod på tanden.

Alexander håber på at kunne leve af sin musik i fremtiden. Foto: Lasse Lagoni/TV2

