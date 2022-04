Chokerede over gæld: Skylder 1.400.000 kroner

Der er i den grad skruet op for dramatikken i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden'.

Her er det ægteparret Thomas og Jonna, der efter en tur i et aflåst rum står ansigt til ansigt med deres enorme gæld.

Parret fra Holeby får et chok, da det står klart for dem, at deres samlede gæld er på hele 1.400.000 kroner.

- Jeg vidste godt, den var stor, men jeg vidste ikke, den var så stor, lyder det fra Thomas.

Ifølge eksperterne er det Thomas' boliglån fra tidligere, der ødelægger parrets økonomi.

- Det var noget af et chok, lyder det fra lastbilchaufføren, der dog erkender, at han ikke har andre at takke end sig selv for, at økonomien ser ud, som den gør.

Betaler ikke af

Men det er ikke kun huslånet, der gør ondt på parrets økonomi.

Også de to biler, som de ikke har forholdt sig til de sidste 12 måneder, er et problem for ægteparret.

Men fordi der ikke betales af på gælden, har parret 32.200 kroner på deres misligholdte gæld.

- Jeg har været en stor idiot, siger Thomas, da det står klart for ham, at det er hans skyld, gælden er gået grassat.

Derfor bliver de to også nødt til at ændre deres livsstil, og det falder bestemt ikke i god jord, da eksperterne foreslår, at de må undvære den ene bil.

Parret er tæt på at give op i programmet. Foto: Nent Group

Parret vælger i stedet, at de vil spise og leve for det halve af, hvad de førhen har gjort.

Men Thomas er dog ved at give helt op, da han sidder med det nye budget og ikke kan finde de samme penge, som eksperterne fra programmet kunne.

Om eksperterne fra 'Luksusfælden' kan hjælpe parret, kan ses i tirsdagens afsnit.

'Luksusfælden' sendes tirsdag på TV3 klokken 20 og kan allerede nu ses på Viaplay.

Her kan du få et indblik i, hvordan det i virkeligheden går for sig bag kameraet, når der optages 'Luksusfælden'.