'Chokerende, uhørt og fuldstændig uacceptabelt'.

Sådan lyder det fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til Politiken om de historier om seksuelle krænkelser, der er kommet frem om TV 2 i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Her fortæller hun videre, at de historier, der nu har set dagens lys, er fuldstændig uhørte, og at ledelsen på TV 2 har et ansvar for, at noget lignende ikke sker fremover.

- Jeg har en forventning om, at TV 2 tager sagen alvorligt. De har allerede taget initiativer, og det vil jeg følge op på og spørge uddybende ind til. Det vil jeg drøfte med bestyrelsesformanden, siger ministeren til mediet.

Her hylder hun samtidig de kvinder, der er stået frem i dokumentaren og fortæller, at de fortjener den største respekt og fulde opbakning.

'Jeg vil gerne undskylde'

TV 2’s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann, udtalte i en pressemeddelelse onsdag , at han er ked af det og rystet over at høre kvindernes vidnesbyrd.

'På trods af, at de store svigt er sket længe før min formandsperiode, vil jeg gerne undskylde på TV 2s vegne. Det var med forfærdelse, jeg hørte historierne fra kvinderne i dokumentaren. Det rørte mig dybt, og jeg kan kun inderligt beklage, at man ikke var i stand til at beskytte disse kvinder i deres tid på TV 2', skrev han i pressemeddelelsen.

Anne Engdal Stig Christensen har i en pressemeddelelse beklaget over for kvinderne. Foto: Miklos Szabo/Tv 2 Presse/Ritzau Scanpix

Også TV 2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, har i en pressemeddelelse beklaget over for kvinderne.

'Til trods for at vi via en dokumentarserie igen bliver epicenter for #MeToo-debat, vil vi insistere på at kigge frem og diskutere ligestilling, ligeværd og fælles kultur på et generelt niveau – til gavn for vores fælles arbejdsplads', lød det fra Anne Engdal Stig Christensen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med den administrerende direktør.

