Chokerer igen

Netop som man troede, at den kommende gyserfilm med Peter Plys ikke kunne blive mere makaber, så skete det alligevel

Søde, rare, venlige Peter Plys er forvandlet til et blodtørstigt monster i den efterhånden længe ventede gyserfilm 'Winnie the Pooh: Blood and Honey'.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle i maj, udløb ophavsretten på den honningglade bamse, som A.A. Milne og E.H. Shepard skabte i 1926, og det betyder, at enhver kan bruge karakteren i forskellige sammenhænge.

Det var det britiske produktionsselskab Jagged Edge Productions hurtig til at udnytte, og sådan blev 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' skabt. Produktionsselskabet tænkte nemlig tanken, hvordan det ville være, hvis plysbamsen blev forvandlet til en morderisk galning på jagt efter ofre.

Alderen har ikke været god ved Peter Plys. Foto: Jagged Edge Productions

Går grassat

Nu er den officielle filmplakat blevet frigivet, og som det kan ses herunder, er der noget af en forvandling i vente:

Tankeeksperimentet er blevet til en film med et minimalt budget.

'Den følger Plys og Grisling, der går grassat, efter at Christopher Robbins (Jakob i de danske udgaver, red.) forlader dem,' lyder den korte IMDB-beskrivelse af filmen, som Rhys Frake-Waterfield har både skrevet og instrueret.

Han har ligeledes fortalt til Variety, at han er blæst bagover over, hvor godt folk har taget imod nyheden om filmen, der da også er blevet beskrevet vidt og bredt.

Intet æsel

Rhys Frake-Waterfield fortæller videre, at filmen blev optaget på ti dage i England, men han vil ikke ud med filmens budget. Han understreger dog, at man ikke skal forvente en produktion på hollywoodniveau.

Disney ejer stadig rettighederne til deres senere fortolkning af Peter Plys samt en række af hans venner, hvorfor de ikke medvirker i horrorfilmen.

Det drejer sig om blandt andre Tigerdyret og Æsel - selvom sidstnævntes gravsten dukker op, efter at han er blevet spist af de sultne Plys og Grisling.

- Vi har forsøgt at være ekstremt forsigtige, siger Rhys Frake-Waterfield, som kun har baseret deres karakterer på 1926-versionen uden ophavsret.