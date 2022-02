Chokerer: Lever af cola og smøger for mors penge

Marianne på 43 år bor alene i en fire-værelses lejebolig i Aalborg og er nødt til at låne af sine forældre for til nød at kunne have råd til transport til job, tag over hovedet og mad på bordet.

Men da eksperterne i tirsdagens udgave af 'Luksusfælden' gransker Mariannes økonomi, viser det sig, at de trange kår skyldes, at Marianne fast kaster 3900 kroner efter at kunne ryge 600 smøger og drikke 180 liter cola hver måned.

Alt imens deltagerens forældre må hjælpe til for at kunne få hendes økonomi til at løbe rundt som følge af det voldsomme overforbrug, har Marianne en samlet gæld på 336.000 kr. med 17 lån til forskellige kreditorer, som hun ikke betaler af til.

Drømmer om sunde tænder

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' fortæller Marianne eksperterne, at hun gerne vil have hul i økonomien til at kunne prioritere sine tænder.

- At få lavet mine tænder og få ordnet paradentosen (betændelsestilstand i tandkødet red.) ville betyde rigtig meget, så jeg ikke mister mine rigtige tænder. Og det ved jeg også godt, at jeg er på vej til. 180 liter cola om måneden – så holder de jo ikke evigt, siger hun.

Men efter et blik på Mariannes dårlige vaner og ikke mindst hendes blødende økonomi, klinger ønsket om sunde tænder en anelse hult.

- Jamen, så forstå jeg ikke – hvorfor pokker har du en regning til tandlægen på 5300 kroner for nogle behandlinger og en udeblivelse? Hvorfor har du ikke bare betalt det – det er jo en måneds forbrug af det her, siger økonomisk ekspert Kenneth Hansen og peger på de 180 liter cola og 30 pakker smøger.

Da det stod klart for Marianne, hvor meget hun skyldte sin familie, knækkede filmen for hende. Foto: NENT Group Denmark

Det er flovt

Marianne er selv mor til to døtre på 11 og 18 år, og da eksperterne gør problemet så håndgribeligt og konkret ved at vise deltageren, præcis hvor meget hun skylder forskellige familiemedlemmer, inklusiv hendes egen datter, knækker filmen for Marianne.

- Jeg synes bare, det er pinligt. Og så har jeg bare klattet dem væk på ingenting, fremstammer hun.

Og eksperterne kan jo kun give hende ret. Det vigtigste er, at Marianne forstår, hun har et alvorligt pengeproblem, og at hun er villig til at gøre noget ved det.

Men kan hun klare at tage vare på sig selv, når nu hun har været vant til at andre har gjort det så længe?

