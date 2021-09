Chokeret ekspert: - Det kørte af sporet

Når Jan Swyrtz kigger tilbage på Jacob og Henriette, mener han ikke, at parret skulle have været med i programmet

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' var det meningen, at eksperterne, Jan Swyrtz og Louise Frost, skulle hjælpe med at rette op på deltagernes skrantende økonomi.

Men det gik i stedet helt i koks, da Jacob og Henriette valgte at trække sig fra programmet.

Da Ekstra Bladet ringer til Jan Swyrtz fra 'Luksusfælden', skal han lige have et øjeblik til at huske gårsdagens deltagere.

Der går dog ikke lang tid, før Jan Swyrtz erindrer, hvordan Jacob i utilfredshed over, at eksperterne ville have parret til at sælge deres bil, kaster sine bilnøgler på gulvet og udbryder: 'Så tag dem for helvede'.

56-årige Jan Swyrtz forklarer:

- Der er muligheder nok, men hvis man ikke vil gøre noget, så kan vi ikke gøre mere. Vi har leveret varen, lavet deres budgetter, og så kan vi ikke gøre mere, når folk siger nej, tak.

- Det kørte helt af sporet, og spørgsmålet er, om Jacob og Henriette overhovedet skulle have været med, fortsætter han.

Jan Swyrtz har tit tænkt på, hvordan programmet bliver bedre til at sortere i deltagerne i castingprocessen, men det er ikke så let, påpeger han.

- Folk er på én måde, når vi taler med dem i castingprocessen og villige til at gøre noget, så alt er i skønneste orden. Det er først, når de for eksempel skal af med bilen, at vi får de her store konfrontationer.

Det gik der galt

Det kommer alligevel ikke helt bag på 56-årige Jan Swyrtz, at parret reagerede, som de gjorde i programmet.

- Jeg har et indtryk af, at de var sindssygt pressede, dels på grund af økonomien, dels Henriettes fortid på kontanthjælp og sygemeldinger. Det er en indre frustration, som er bygget op over lang tid, samtidig med at vi skal forholde os til, at de måske har haft nogle andre forventninger, end dem vi kan levere.

Luksusfælden med Jacob og Henriette. Foto: NENT Group

'Luksusfælden'-eksperten medgiver dog, at det kan virke voldsomt på folk, når de bliver nødt til at gøre alting om på ganske kort tid. Men han siger samtidig, at når de råder deltagerne til at sælge bilen, er det fordi, det er alfa og omega.

- Vi er klar over, at det kan have en konsekvens på deres dagligdag, men så skal de overveje at finde et arbejde tæt på og flytte børnene til en institution, der ligger tæt på, siger Jan Swyrtz.

Det var ikke kun bilen, der var et problem, forklarede Jacob og Henriette tirsdag til Ekstra Bladet. Parret anklagede også eksperterne for at fremlægge en falsk jobmulighed til Henriette.

Det er 'Luksusfælden'-eksperten dog ikke enig i:

- Det passer ikke. Og desuden er det ikke efter programmet, de skal reagere på den her mulighed, men under programmet. Man kan ikke forvente fra nogen, der står og mangler en medarbejder, at de skal vente på en i alverdens tid, siger Jan Swyrtz.

Det kan vi gøre bedre

Selvom bølgerne gik højt i det første afsnit af 'Luksusfælden' denne sæson, er der noget, der går igen i alle programmer.

- Folk anklager os (eksperterne) for at være aggressive, og det kan vi også være, men hver eneste gang irriterer jeg mig over, at vi ikke bruger lidt mere kræfter på stille og roligt forklare deltagerne, hvad der skal til for at rette op på deres økonomi, siger Jan Wyrtz og tilføjer:

- Problemer er, at vi også bliver mødt med aggressivitet den anden vej, og det gør jo selvfølgelig, at hvis man bliver mødt med den slags, så er det svært at slå igennem på en god måde.

Jan Swyrtz medgiver, at eksperterne kan være aggressive, men at det går begge veje. Foto: Jakob Jørgensen

